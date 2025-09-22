兄弟吞連敗 王位岌岌可危

中信兄弟捕手高宇杰4局上本壘攻防，左手拇指遭到衝撞掛彩退場。（記者廖耀東攝）

遇天敵艾璞樂

味全龍投手艾璞樂對戰中信兄弟，跨季連續35局數無失分，刷新聯盟紀錄。（記者廖耀東攝）

跨季連35局沒得分

〔記者羅志朋／台中報導〕遭遇「超級大魔王」艾璞樂，中信兄弟打線依舊束手無策，艾璞樂昨先發7局失1分，帶領味全龍5：2扳倒兄弟。洲際二連戰兄弟都輸球，雖然下半季勝率5成80、年度勝率5成73仍居聯盟榜首，但各只領先居次的樂天桃猿1場勝差、統一獅1.5場勝差，戰況陷入膠著。

艾璞樂前6局力保不失，對兄弟跨季連35局無失分，改寫單一投手對單一球隊跨季最長連續局數無失分的聯盟紀錄，但到7局下他遭許基宏轟陽春砲破功，先發7局失1分拿下本季第6勝和單場MVP。

「我真的不知道對兄弟投那麼好。」艾璞樂說，每次對兄弟先發，都會看上一場對戰影片研究打者，當然對方會調整攻擊策略，比賽中他試著觀察打者擊球，如果對方抓上一場配球模式來打，他就會改變配球策略，以此混淆打者，比較可惜的是對許基宏失投挨轟。

龍隊在2023年奪冠，隔年無緣季後賽，今年龍隊剩9戰，下半季和年度勝率都不到5成暫居第5，爭奪季後賽門票難度很高。

2023年艾璞樂效力富邦悍將，隔年轉投龍隊至今，他認為，去年加盟龍隊，感受到全隊都很想拚連霸，外界也這麼期待，導致大家打起來綁手綁腳，今年感覺上也有很大的壓力。

艾璞樂指出，前年外界都不看好龍隊，他們打起來似乎沒什麼壓力，放開來打反而有好結果，如今季後賽快沒機會，大家放手一搏，不像之前壓力這麼大，就像前年一樣，近期感覺真的像一個團隊。

李凱威猛打賞

125安、26盜居榜首

李凱威昨扛1棒繳4安猛打賞，外帶3分打點和1盜，目前以125安、26盜暫居榜首，他說，「2023年我們不怕失敗，就像智勝學長說的，『不怕輸的球隊最可怕』，奪冠後有無形壓力，最近隊友之間好好聊一下，有找回當年的感覺，現在的我們很好。」

