林哲瑄先發一棒 演出最後一舞

台鋼先發投手後勁昨奪下本季第13勝，並列聯盟最多勝。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕富邦悍將林哲瑄昨度過37歲生日，也是他本季最後一場出賽，昨擔任熟悉的先發第1棒、中外野手，隊友范國宸擊出個人單季新高13轟，但富邦仍以2：4不敵台鋼雄鷹，下半季淘汰指數歸零，正式宣告無緣季後賽，也讓日前宣布退休的林哲瑄「不完美落幕」。

富邦悍將林哲瑄昨最後一舞，退場時接受全場球迷致意。（記者林正堃攝）

富邦不敵台鋼 下半季淘汰

台鋼先發投手後勁6局任內僅因范國宸陽春砲失1分，奪下並列聯盟最多勝的本季第13勝，且第11度獲選單場MVP。范國宸本季的前12轟都能助隊贏球，但「開轟贏球定律」昨天破功。

後勁說，很高興球隊有爭取季後賽機會，自己也能爭奪個人獎，但他坦言，被范國宸轟的那1球並不算失投，得知對方開轟贏球定律被打破，則笑說：「那可以接受。」

林喊話學弟 撐起富邦悍將

富邦兩度追到1分差，但台鋼進攻關鍵之一在7局上，王博玄敲安後，下一棒吳念庭擊出界外飛球遭富邦三壘手王念好接殺，但王念好的第二動作沒能馬上回傳內野，王博玄趁機搶攻二壘，魔鷹適時敲安帶打點。

談到王博玄的跑壘，台鋼總教練洪一中直言是「聰明的跑壘」，並強調：「我們跟富邦打，分數常常很接近，因此細節做好更重要。」

9局上1出局，富邦教練團將3打數未敲安的林哲瑄從中外野換下，讓他接受全場球迷致意，並和列隊的隊友一一擊掌後退場，昨開轟的陳真、先發投手陳仕朋都紅了眼眶。富邦集團董事長蔡明忠賽後特別勉勵林哲瑄，林哲瑄表示：「我和隊友說，一個時代已經結束，現在是他們的時代，希望他們撐起富邦悍將。」

