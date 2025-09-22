晴時多雲

接管游擊秀美技 林泓弦展超齡穩定度

2025/09/22 05:30

統一獅剩餘9場例行賽，20歲小將林泓弦將扛下先發游擊重任。（記者李惠洲攝）統一獅剩餘9場例行賽，20歲小將林泓弦將扛下先發游擊重任。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕在陳聖平19日對中信兄弟發生再見失誤後，統一獅移師澄清湖將先發游擊重任交給20歲小將林泓弦，為季後賽測試的意味濃厚，獅隊總教練林岳平明言在剩餘9場例行賽會儘量由林泓弦守游擊，而獅隊在29日、10月5日再戰中信，林泓弦的表現受到注目。

挑戰有壓力賽事

為季後賽測試

陳聖平本季扮演獅隊主戰游擊，鎮守85場已達標獎項票選門檻的80場，卻發生16次失誤，特別是上週五對季後賽假想敵中信的再見失誤，主戰游擊地位已動搖，林泓弦隔天接任游擊就大秀美技，單場9次助殺寫下隊史游擊第4多紀錄，展現超齡穩定度。

陳聖平坦言，林泓弦確實比他更穩，該處理起來的球都可以掌握，「這是我比較弱，也是我要向泓弦學習的地方。」

林泓弦在2023年季中選秀獲獅隊第2指名，臉上一臉稚氣，卻將迎接可能是生涯轉捩點的9場比賽。自7月22日上一軍後一度穩定出賽，原本教練團考慮讓林泓弦在18、19日對中信關鍵戰接管游擊，但因他在9月遇上體力撞牆期，獅隊決定讓他前天從張力第2大的樂天系列賽先發守游擊。

前天賽前，餅總就找林泓弦單獨談話，「給他一點心理準備，挑戰比較有壓力的賽事。」如果獅隊在季後賽讓剛滿20歲的林泓弦守游擊，他將打破2020年江坤宇的20歲119天，成為史上季後賽最年輕的游擊手。昨獅和樂天之戰因雨延到10月6日再戰，林泓弦原訂擔任先發8棒游擊手。

