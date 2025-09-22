首度對決大谷 鄧愷威兩度展K功

鄧愷威先發3局投球雖飆出6K，卻也送出多達5次四死球。 （美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕1局下踏上道奇球場投手丘，26歲的巨人隊台灣右投鄧愷威在5萬多名球迷面前投球，面對首名打者就是本季敲出逾50轟的大谷翔平，結果共用5顆球讓他揮棒落空三振，3局下再和大谷對決又是6顆球讓他站著不動三振。鄧愷威3局投球雖飆出6K，卻也送出多達5次四死球，巨人教頭梅爾文賽後對控球大好大壞的「鄧式風格」也直言：「這就是他整個賽季的縮影。」

鄧愷威二度對決大谷翔平逐球記錄

美媒評鄧投球 如雲霄飛車

道奇先發投手葛拉斯諾1局上就遭遇亂流，共投43球面對10人次，被敲出4支安打並送出3次保送失4分，鄧愷威在得到火力支援後，1局下接連對大谷和貝茲兩大強棒飆出三振，但對3棒佛里曼投出觸身球，1顆93.7英里（約150.8公里）的四縫線直球又被4棒馬恩西轟出兩分砲；鄧愷威2局下送出3上3下，3局下再用三振解決大谷，保送貝茲後又對佛里曼飆K，只是接著控球走鐘，接連投出兩個觸身球形成滿壘，才以界外飛球驚險解危。

鄧愷威投完3局就用74球，較上次先發用73球投4局的用球數更多，梅爾文就說：「他能三振掉大谷和貝茲，但隨即控球就走樣。」美媒也用「雲霄飛車」來形容鄧愷威的投球，而他3局下將球砸在首打席才開轟的馬恩西右腳上，更讓對方跌坐在地後明顯不悅，主場球迷也噓聲四起。能和大谷交手，鄧愷威坦言很興奮，並表示第1局對決時有點緊張，但他也透露有時會突然找不到放球點。

大谷53轟 助攻道奇逆轉勝

在鄧愷威退場後，道奇4局下就奪兩分追平比數，5局和6局下艾德曼和大谷也相繼開轟，大谷以53轟並列國聯全壘打王，終場7：5逆轉巨人，國聯西區封王魔術數字減至M3，而葛拉斯諾用101球投完5局拿下本季第4勝。

