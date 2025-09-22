晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

首度對決大谷 鄧愷威兩度展K功

2025/09/22 05:30

鄧愷威先發3局投球雖飆出6K，卻也送出多達5次四死球。 （美聯社）鄧愷威先發3局投球雖飆出6K，卻也送出多達5次四死球。 （美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕1局下踏上道奇球場投手丘，26歲的巨人隊台灣右投鄧愷威在5萬多名球迷面前投球，面對首名打者就是本季敲出逾50轟的大谷翔平，結果共用5顆球讓他揮棒落空三振，3局下再和大谷對決又是6顆球讓他站著不動三振。鄧愷威3局投球雖飆出6K，卻也送出多達5次四死球，巨人教頭梅爾文賽後對控球大好大壞的「鄧式風格」也直言：「這就是他整個賽季的縮影。」

鄧愷威二度對決大谷翔平逐球記錄鄧愷威二度對決大谷翔平逐球記錄

美媒評鄧投球 如雲霄飛車

道奇先發投手葛拉斯諾1局上就遭遇亂流，共投43球面對10人次，被敲出4支安打並送出3次保送失4分，鄧愷威在得到火力支援後，1局下接連對大谷和貝茲兩大強棒飆出三振，但對3棒佛里曼投出觸身球，1顆93.7英里（約150.8公里）的四縫線直球又被4棒馬恩西轟出兩分砲；鄧愷威2局下送出3上3下，3局下再用三振解決大谷，保送貝茲後又對佛里曼飆K，只是接著控球走鐘，接連投出兩個觸身球形成滿壘，才以界外飛球驚險解危。

鄧愷威投完3局就用74球，較上次先發用73球投4局的用球數更多，梅爾文就說：「他能三振掉大谷和貝茲，但隨即控球就走樣。」美媒也用「雲霄飛車」來形容鄧愷威的投球，而他3局下將球砸在首打席才開轟的馬恩西右腳上，更讓對方跌坐在地後明顯不悅，主場球迷也噓聲四起。能和大谷交手，鄧愷威坦言很興奮，並表示第1局對決時有點緊張，但他也透露有時會突然找不到放球點。

大谷53轟 助攻道奇逆轉勝

在鄧愷威退場後，道奇4局下就奪兩分追平比數，5局和6局下艾德曼和大谷也相繼開轟，大谷以53轟並列國聯全壘打王，終場7：5逆轉巨人，國聯西區封王魔術數字減至M3，而葛拉斯諾用101球投完5局拿下本季第4勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中