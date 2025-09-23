TPBL後林書豪時代 誰是MVP接班人？

阿巴西（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL新球季下月點燃戰火，新北國王一哥林書豪休賽季決定卸下戰袍，除衝擊衛冕軍國王戰力，也讓聯盟第二季的年度最有價值球員之爭更有懸念，本報開季前邀請4位球評預測新賽季MVP，4位球評給出4位不同人選，足見競爭激烈。

馬建豪 （資料照）

阿巴西 主宰戰局超能力

高錦瑋 （資料照）

健行科大主帥劉孟竹看好去年旅日一年後回歸中信特攻的阿巴西，他提到，阿巴西擁有主宰戰局的能力，且能以本土身分出賽，讓特攻在場上等於是多了一名洋將。

請繼續往下閱讀...

蔣淯安（資料照）

蔣淯安 球隊戰績成助力

球評林冠綸同樣對阿巴西有很高的評價，但認為上季因傷所苦的夢想家控衛蔣淯安也相當值得期待，「最後可能會取決於戰績，夢想家陣容相較起來更完整，戰績應該會在特攻之上，所以我更看好小安一點。」

高錦瑋 命中率高有效率

球評吳敏賢則預測是上季有不俗表現的雲豹後衛高錦瑋，「他能大量持球，整體的命中率也高，打球很有效率，球隊戰績如果能再往上一步，應該很有機會。」

馬建豪 成熟程度可期待

球評岳瀛立看好夢想家前鋒馬建豪，他表示，後林書豪時代到來，馬建豪經過完整賽季的歷練，如果再提升成熟度，「加上夢想家捲土重來的態勢，穩定的上場時間，勢必有機會爭取這個頭銜。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法