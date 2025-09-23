全運會》張筑涵無私請外師 輕艇激流台中奪4金

台中市包括張筑涵在內，輕艇激流賽事橫掃4金。（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕114年雲林全國運動會輕艇激流標桿賽事，在今年新啟用的宜蘭安農溪人工激流場地登場，兩屆奧運國手「豬排」張筑涵無私請外籍教練協助台中市選手訓練收到成效，昨台中市包括張筑涵奪金，一舉橫掃4金成為最大贏家。

輕艇激流標桿共分男、女子組加拿大式艇和男、女子組愛斯基摩艇，台中除了張筑涵搶下女子單人愛斯基摩艇金牌，她的表弟吳少璿也奪下男子單人愛斯基摩艇金牌，張富驊、周芝瑾則稱霸男、女單人加拿大式艇。

杭州亞運勇奪首面金牌的張筑涵，至今仍想進步，找來外籍教練Lea來台協助。張筑涵表示：「Lea很用心，每天都會盯訓練，不僅針對動作與技術進行修正，還會提供水流運作的想法，有教練陪伴訓練，像吃下定心丸，訓練更札實。」不僅如此，張筑涵還讓Lea幫助台中市選手成長，也是台中本屆完成「大滿貫」的關鍵之一。

男單愛斯基摩艇 吳少璿金牌

放眼明年名古屋亞運，張筑涵唯一目標就是完成連霸；上屆亞運摘下銅牌的吳少璿強調，已經知道有強敵會參賽，站上亞運戰場就全力以赴，力求讓獎牌成色變更好。

