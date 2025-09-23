晴時多雲

體育 即時新聞

台灣暌違27年第一人》花式滑冰新星李宇翔 獲冬奧門票

2025/09/23 05:30

台灣新星李宇翔（右）搭上冬奧末班車。（滑冰協會提供）台灣新星李宇翔（右）搭上冬奧末班車。（滑冰協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣花式滑冰新星李宇翔在2026年米蘭冬季奧運資格賽，以總分216.98分名列第5，成為1998年以來台灣首位登上冬奧殿堂的花滑選手，美夢成真的李宇翔壓力釋放爆哭，畢竟這張門票得來不易。

台灣為亞熱帶國家，冬季運動向來就屬弱勢，從小練花滑的李宇翔，即使有奧運夢，但一開始只是做夢，畢竟想成功真的太難。

李宇翔8月亞錦賽拿銀牌，就開始為這次資格賽備戰，也是各國選手進軍奧運的最後賽事，李宇翔無論如何就盡最大努力，不讓人生留有遺憾。他真的拿出超水準表現，短曲70.31分、長曲146.67分、總分216.98分，皆創生涯最佳，一舉收下冬奧門票。

資格賽過關 釋放爆哭

長曲項目結束後，李宇翔等分數揭曉時已激動落淚，成績出爐後確定拿到參賽資格，情緒再度潰堤，「好難想像，我竟然擁有奧運國手稱號，這一切好像夢一樣！」從做夢到真的圓夢，李宇翔成為1998年劉中達後，首位登上冬奧殿堂的台灣花滑選手，且劉中達是移居美國的台灣人，因此李宇翔是台灣本土培養出的第一人。

李宇翔將持續精進自己，提高短、長曲難度，尋求在奧運舞台拿出好表現，「我希望藉由自己代表台灣參加冬奧，成為台灣花式滑冰界重要的轉捩點，鼓勵更多人嘗試溜冰項目。」

