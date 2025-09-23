晴時多雲

季後賽億元金錢戰爭 兄弟搶冠 桃猿緊追

2025/09/23 05:30

中職各隊季後賽之路中職各隊季後賽之路

〔記者黃照敦、林宥辰／台北報導〕中職36年進入最後焦土戰，除了富邦悍將「一家烤肉、萬家香」篤定墊底，其餘5隊都還有爭霸希望，目前以獅象猿較具優勢，但鷹龍也有一絲機會，且最後兩週29戰，環環相扣，戰績互咬，每場都輸不得，教練團更要布局捉放對手，沙盤推演。若從營收角度來看，在大巨蛋職棒服役後，能不能打季後挑戰賽、甚至台灣大賽，攸關球團上億元的收入，是5隊都不能大意的「金錢」戰爭。

季後賽億元金錢戰爭 兄弟搶冠 桃猿緊追桃猿在暫居勝投王威能帝帶領下，頗有逆轉稱王的氣勢。
（資料照，記者陳逸寬攝）

中信兄弟長期居下半季與全年度領先地位，兩項封王魔術數字都曾亮燈，但歷經近7戰5敗低潮而燈滅，更打亂季後賽局勢。兄弟目前下半季僅領先樂天桃猿1場勝差，王位岌岌可危，兄弟全年戰績也僅多統一獅1.5場勝差，黃衫軍最後10場若晚節不保，可能落得兩頭空，如此就必須靠全年第3名才能打挑戰賽，2連霸充滿變數。

季後賽億元金錢戰爭 兄弟搶冠 桃猿緊追兄弟捕手高宇杰昨因左手拇指傷勢下二軍，成為兄弟爭冠一大利空。
（資料照，記者廖耀東攝）

兄弟的最佳劇本是同時拿到下半季冠軍、保有全年勝率榜首，如此即可在台灣大賽以逸待勞，等待上半季冠軍統一獅對戰全年勝率第3名隊伍的勝方出線。

各隊主力洋投侍候

兄弟打擊低迷

在兄弟下半季長期領先之下，各隊都希望將兄弟拉下王座，以主力先發洋投伺候黃衫軍，兄弟打擊火力因而受到壓制，近7戰場均僅得1.7分，贏球談何容易。而兄弟下半季團隊0.240打擊率、0.322長打率，也都是最差。

高宇杰手傷下二軍

象首位拉警報

兄弟爭冠期還有一大利空，是前天出戰味全龍傷退的捕手高宇杰，昨確定因左手拇指傷勢下二軍。高宇杰是兄弟最信任的主戰捕手，今年累積出賽正好100場，卻在戰況白熱化之際被迫脫離戰線。

樂天桃猿近6戰5勝、12戰9勝，戰績大進補，不僅下半季可能後來居上，至少也要拚全年勝率最高的非季冠球隊；至於季後賽門票早已到手的統一獅，衝高全年勝率第一，直闖台灣大賽，將是目標。

