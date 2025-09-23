晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

雄鷹搶季後賽 桃猿頭號假想敵

2025/09/23 05:30

雄鷹出奇兵，狀元郎韋宏亮今生涯初先發迎戰兄弟。 （資料照，記者林正堃攝）雄鷹出奇兵，狀元郎韋宏亮今生涯初先發迎戰兄弟。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕例行賽剩下最後10場，台鋼雄鷹下半季和全年戰績都暫居第4，全力爭取以全年第3闖進隊史首次季後賽，儘管難度不低且其中5戰要面對頭號假想敵樂天桃猿，但群鷹並未放棄希望，今天將由狀元郎韋宏亮生涯初先發迎戰中信兄弟。

台鋼雄鷹例行賽最後10戰台鋼雄鷹例行賽最後10戰

最後10戰一半對樂天

台鋼先發輪值 本季對樂天表現台鋼先發輪值 本季對樂天表現

成晉級關鍵

台鋼在第2個一軍球季就打出不俗成績，上半季以30勝30敗和樂天並列第3，下半季至今也剛好是24勝24敗2和的5成勝率，全隊展現「好想打進季後賽」的企圖心。由於拚下半季封王晉級的劇本實在太夢幻，台鋼眼前最實際的闖關之路就是拚全年戰績，目前和全年第3的樂天還差3場勝差，在所剩5場對戰必須至少拿下3勝才有機會。

今天作客洲際迎戰暫居下半季和全年首位的兄弟，台鋼決定讓19歲狀元郎韋宏亮首次以先發投手之姿登場，除了出奇致勝，也是將主力先發輪值押在本週四、五和下週一、三、四對樂天的5場關鍵戰役。

樂天近6戰拿5勝，又握有兩大洋投王牌威能帝和魔神樂，目前頗有從「坐2望1」逆轉稱王的氣勢，依輪值本週四、五可能由洋投凱樂和威能帝對台鋼，但樂天在六、日又有對兄弟的天王山戰役，若將威能帝拿來對兄弟，對台鋼相對有利。

不管如何，台鋼以新軍姿態拚到現在仍有競爭力，主砲魔鷹更缺席近1個月才在上週六重返打線，總教練洪一中早已表達對子弟兵的表現感到意外，若最後10戰能拚出鷹雄本色，更將譜出隊史10月佳話。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中