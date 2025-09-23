雄鷹搶季後賽 桃猿頭號假想敵

雄鷹出奇兵，狀元郎韋宏亮今生涯初先發迎戰兄弟。 （資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕例行賽剩下最後10場，台鋼雄鷹下半季和全年戰績都暫居第4，全力爭取以全年第3闖進隊史首次季後賽，儘管難度不低且其中5戰要面對頭號假想敵樂天桃猿，但群鷹並未放棄希望，今天將由狀元郎韋宏亮生涯初先發迎戰中信兄弟。

台鋼雄鷹例行賽最後10戰

最後10戰一半對樂天

台鋼先發輪值 本季對樂天表現

成晉級關鍵

台鋼在第2個一軍球季就打出不俗成績，上半季以30勝30敗和樂天並列第3，下半季至今也剛好是24勝24敗2和的5成勝率，全隊展現「好想打進季後賽」的企圖心。由於拚下半季封王晉級的劇本實在太夢幻，台鋼眼前最實際的闖關之路就是拚全年戰績，目前和全年第3的樂天還差3場勝差，在所剩5場對戰必須至少拿下3勝才有機會。

今天作客洲際迎戰暫居下半季和全年首位的兄弟，台鋼決定讓19歲狀元郎韋宏亮首次以先發投手之姿登場，除了出奇致勝，也是將主力先發輪值押在本週四、五和下週一、三、四對樂天的5場關鍵戰役。

樂天近6戰拿5勝，又握有兩大洋投王牌威能帝和魔神樂，目前頗有從「坐2望1」逆轉稱王的氣勢，依輪值本週四、五可能由洋投凱樂和威能帝對台鋼，但樂天在六、日又有對兄弟的天王山戰役，若將威能帝拿來對兄弟，對台鋼相對有利。

不管如何，台鋼以新軍姿態拚到現在仍有競爭力，主砲魔鷹更缺席近1個月才在上週六重返打線，總教練洪一中早已表達對子弟兵的表現感到意外，若最後10戰能拚出鷹雄本色，更將譜出隊史10月佳話。

