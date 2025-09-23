晴時多雲

體育 即時新聞

葉總挑戰執教450勝 伍鐸銜命助陣

2025/09/23 05:30

中職總教練 執教單一球隊戰績排行中職總教練 執教單一球隊戰績排行

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍今天在主場天母球場迎戰樂天桃猿，兩隊各派伍鐸、魔神樂擔任先發投手，這也是兩隊今年最後一場對戰，由於味全的全年戰績落後樂天5場，今天唯有擊敗樂天才能保有晉級季後賽的希望，若味全今天贏球，對總教練葉君璋也有重大意義，將讓他成為中職總教練生涯450勝的第3人。

味全今天若贏球，總教練葉君璋將達標中職執教450勝。 （資料照，記者林正堃攝）味全今天若贏球，總教練葉君璋將達標中職執教450勝。 （資料照，記者林正堃攝）

龍拚季後賽 今戰桃猿輸不得

味全打完8月的全年戰績雖排第5，與當時第3名台鋼雄鷹的勝差只有3場，但9月10至18日7戰6敗，即使最近打出3連勝，落後第3名樂天的差距擴大到5場，由於下半季冠軍、全年戰績第3名兩個淘汰數字各剩下E5、E6，想拚進季後賽今天一定要贏樂天，萬一輸球，兩個淘汰數字都可能降至E4，恐怕不用等到下週補賽週便確定出局。

葉君璋從義大犀牛、富邦悍將到味全龍，生涯執教勝場來到449勝，若今天味全贏球，他將成為洪一中（1094勝）、徐生明（610勝）之後達成生涯執教450勝；此外，味全本週只要再贏2場，他擔任味全總教練期間累計282勝，將陸續超越呂文生在統一獅的280勝、李來發在中信鯨的281勝，獨居中職總教練執教單一球隊勝場第4名。

