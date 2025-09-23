晴時多雲

體育 即時新聞

亞錦賽》扣倒巴勒斯坦 台灣今戰強敵南韓

2025/09/23 05:30

台灣隊林雨力（左3）打出3安打、3打點。（棒協提供）台灣隊林雨力（左3）打出3安打、3打點。（棒協提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕亞錦賽昨天在中國平潭開打，台灣隊首戰巴勒斯坦，旅美的林盛恩先發4局無失分、無安打，飆出10次三振，林雨力和陳孝允演出3安猛打賞，14：0大勝，提前於7局結束比賽。

台灣隊林盛恩對巴勒斯坦先發4局無失分，投出10次三振。 （棒協提供）台灣隊林盛恩對巴勒斯坦先發4局無失分，投出10次三振。 （棒協提供）

林盛恩先發4局 飆出10K

台灣隊今晚6點30分再戰強敵南韓隊，由於預賽對戰成績將帶進複賽，這場比賽對於晉級冠軍戰會有重大影響。南韓隊今年網羅18名職棒選手，展現強烈企圖心，昨天以16：1擊敗香港隊，提前於6局結束比賽。

台灣隊之前5屆亞錦賽對戰南韓隊取得4勝1敗，最近更是3連勝，今天將全力延續對戰優勢。

目前效力辛辛那提紅人隊1A的林盛恩，昨天一開賽連投2次四壞球，前11球只有1個好球。度過開局的亂流後，林盛恩大展K功，以連3次三振結束第1局，第2局投出觸身球後，再連續三振5名打者，第5局再連飆3次三振。在林盛恩強力壓制下，巴勒斯坦只有1球打進場內。

中信兄弟盧孟揚和味全龍李致霖各中繼1局，也沒有被安打，巴勒斯坦直到第7局2出局後，才打出唯一的安打。

台灣隊擊出17支安打，共有11名打者安打、10人有打點，林雨力3打數都安打，打下3分打點，陳孝允4打數3安打、1打點，高育瑋2安打、2打點。

