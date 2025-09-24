晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日shoot》划船亞錦賽選拔爭議 外籍教練扛責辭職

2025/09/24 05:30

划船女將李冠儀被剔除亞洲錦標賽名單，抗議選拔不公，運動部已主動關切。（取自全運會網站）划船女將李冠儀被剔除亞洲錦標賽名單，抗議選拔不公，運動部已主動關切。（取自全運會網站）

〔記者吳孟儒／台北報導〕剛在雲林全國運動會奪下雙金的划船女將李冠儀，卻被剔除亞洲錦標賽名單，她抗議選拔不公，對此，運動部已主動關切，也預計再邀選手、協會坐下來談，在明年亞運決選會有絕對公平的選拔，扛責的外籍教練楊恩請辭獲准。

根據7月舉行的亞運暨亞錦賽選拔辦法，女子公開量級單人雙槳明訂3人，李冠儀的成績排在第3名，卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，且輕量級應錄取4人，名單卻有5人，引發爭議，也讓她直言：「協會名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響。」

划船協會坦承

選拔辦法不明確

划船協會坦承此次選拔辦法不夠明確，且因適逢全運會選手配合母隊移訓，無法完整實施選手交叉配艇選拔，委由亞錦賽培訓隊外籍教練楊恩「自行遴選組訓」決定名單，導致選手權益受損，也未跟選手及時溝通，已全面檢討疏失，並持續與選手和教練連繫。

針對李冠儀這次在亞錦賽的參賽問題，划船協會也設法彌補，雖已過報名時間，仍詢問亞洲划船總會能否補件報名，讓她在10月隨隊出發越南，並強調此次選拔絕對不會影響她參加最後階段的亞運培訓選拔。

楊恩在亞錦賽選拔名單出爐後被質疑「只挑自己人」，划船協會表示，他的目標是爭取佳績，但對於這次的風波感到很遺憾，前天已正式請辭教練職務獲准。

運動部邀集會談

確保不再發生

李冠儀的教練團隊透露，已收到划船協會的聯繫，只是目前仍在等待選拔會議資料，希望能盡快收到回覆，讓所有選手知道最終參賽名單到底是如何產生。而運動部也已要求划船協會提供完整紀錄說明，預計會再邀請協會、選手一起坐下來談，也要確保類似情況不再發生，在明年亞運決選會有絕對公平的選拔，讓運動員在健全的制度下專心訓練與比賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中