自由日日shoot》划船亞錦賽選拔爭議 外籍教練扛責辭職

划船女將李冠儀被剔除亞洲錦標賽名單，抗議選拔不公，運動部已主動關切。（取自全運會網站）

〔記者吳孟儒／台北報導〕剛在雲林全國運動會奪下雙金的划船女將李冠儀，卻被剔除亞洲錦標賽名單，她抗議選拔不公，對此，運動部已主動關切，也預計再邀選手、協會坐下來談，在明年亞運決選會有絕對公平的選拔，扛責的外籍教練楊恩請辭獲准。

根據7月舉行的亞運暨亞錦賽選拔辦法，女子公開量級單人雙槳明訂3人，李冠儀的成績排在第3名，卻被剔除資格，由輕量級選手直接遞補候補，且輕量級應錄取4人，名單卻有5人，引發爭議，也讓她直言：「協會名單並非完全依照規則，而是受到個人偏好影響。」

划船協會坦承

選拔辦法不明確

划船協會坦承此次選拔辦法不夠明確，且因適逢全運會選手配合母隊移訓，無法完整實施選手交叉配艇選拔，委由亞錦賽培訓隊外籍教練楊恩「自行遴選組訓」決定名單，導致選手權益受損，也未跟選手及時溝通，已全面檢討疏失，並持續與選手和教練連繫。

針對李冠儀這次在亞錦賽的參賽問題，划船協會也設法彌補，雖已過報名時間，仍詢問亞洲划船總會能否補件報名，讓她在10月隨隊出發越南，並強調此次選拔絕對不會影響她參加最後階段的亞運培訓選拔。

楊恩在亞錦賽選拔名單出爐後被質疑「只挑自己人」，划船協會表示，他的目標是爭取佳績，但對於這次的風波感到很遺憾，前天已正式請辭教練職務獲准。

運動部邀集會談

確保不再發生

李冠儀的教練團隊透露，已收到划船協會的聯繫，只是目前仍在等待選拔會議資料，希望能盡快收到回覆，讓所有選手知道最終參賽名單到底是如何產生。而運動部也已要求划船協會提供完整紀錄說明，預計會再邀請協會、選手一起坐下來談，也要確保類似情況不再發生，在明年亞運決選會有絕對公平的選拔，讓運動員在健全的制度下專心訓練與比賽。

