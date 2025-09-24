中職》5分大局退味全 樂天攻頂剩0.5場差距

味全傳球失誤，陳晨威安全回本壘得分。（記者林正堃攝）

明擊敗台鋼 有望拉下中信站首位

林智平擊出內野滾地球，讓味全發生傳球失誤。（記者林正堃攝）

樂天桃猿魔神樂摘13勝，並列勝投王。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿把握味全龍於5局上發生3次失誤，一舉攻出5分大局奠定勝基，在魔神樂交出6局失2分的優質先發帶領之下，兩隊本季最後1次交手以8：3獲勝，下半季戰績只落後中信兄弟0.5場，明天（25日）若擊敗台鋼雄鷹就有機會拉下中信站上首位；味全在下半季冠軍、全年戰績第3的淘汰數字都降到E4，最快後天（26日）確定連續2年無緣季後賽。

樂天一開賽就靠雙盜壘戰術與林智平適時安打以2：0先馳得點，5局上以許賀捷、陳晨威連續安打開局後，成晉、林智平先後擊出內野滾地球都讓味全發生傳球失誤，樂天趁機追加2分，隨後廖健富安打、林承飛高飛犧牲打各有1分打點，李勛傑擊出內野滾地球讓味全發生單局第3次失誤，樂天攻下這局第5分將領先擴大到7 : 1。

古久保健二：其他各隊都是對手

樂天總教練古久保健二指出，考量打線面對味全先發伍鐸一直不是很順手，有機會得分就要嘗試各種方法，因為選手把雙盜壘做得很好，才能順利得到第1分，即便落後中信的差距只剩0.5場，畢竟樂天是排名在後面的球隊，盡量不要去想著爭取第一，況且對手不是只有中信，其他各隊都是對手，「就按照我們目前的氣勢，把眼前的比賽1場1場做到最好。」

魔神樂連續2年13勝 追平後勁、威能帝

魔神樂連續2年拿到13勝，賽後追平後勁、威能帝並列本季最多勝，他表示，很高興有威能帝這樣的隊友，可以一起為球隊做出很多貢獻，去年雖比勝騎士少1勝屈居第2，但他不會執著於非要拿到獎項不可，畢竟球季已經沒剩幾場，若能拿下勝投王當然是好事，重要的還是做好份內工作，持續投好每場比賽，以球隊贏球為優先。中職今天未安排賽程。

