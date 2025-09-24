晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》5分大局退味全 樂天攻頂剩0.5場差距

2025/09/24 05:30

味全傳球失誤，陳晨威安全回本壘得分。（記者林正堃攝）味全傳球失誤，陳晨威安全回本壘得分。（記者林正堃攝）

明擊敗台鋼 有望拉下中信站首位

林智平擊出內野滾地球，讓味全發生傳球失誤。（記者林正堃攝）林智平擊出內野滾地球，讓味全發生傳球失誤。（記者林正堃攝）

樂天桃猿魔神樂摘13勝，並列勝投王。（記者林正堃攝）樂天桃猿魔神樂摘13勝，並列勝投王。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿把握味全龍於5局上發生3次失誤，一舉攻出5分大局奠定勝基，在魔神樂交出6局失2分的優質先發帶領之下，兩隊本季最後1次交手以8：3獲勝，下半季戰績只落後中信兄弟0.5場，明天（25日）若擊敗台鋼雄鷹就有機會拉下中信站上首位；味全在下半季冠軍、全年戰績第3的淘汰數字都降到E4，最快後天（26日）確定連續2年無緣季後賽。

樂天一開賽就靠雙盜壘戰術與林智平適時安打以2：0先馳得點，5局上以許賀捷、陳晨威連續安打開局後，成晉、林智平先後擊出內野滾地球都讓味全發生傳球失誤，樂天趁機追加2分，隨後廖健富安打、林承飛高飛犧牲打各有1分打點，李勛傑擊出內野滾地球讓味全發生單局第3次失誤，樂天攻下這局第5分將領先擴大到7 : 1。

古久保健二：其他各隊都是對手

樂天總教練古久保健二指出，考量打線面對味全先發伍鐸一直不是很順手，有機會得分就要嘗試各種方法，因為選手把雙盜壘做得很好，才能順利得到第1分，即便落後中信的差距只剩0.5場，畢竟樂天是排名在後面的球隊，盡量不要去想著爭取第一，況且對手不是只有中信，其他各隊都是對手，「就按照我們目前的氣勢，把眼前的比賽1場1場做到最好。」

魔神樂連續2年13勝 追平後勁、威能帝

魔神樂連續2年拿到13勝，賽後追平後勁、威能帝並列本季最多勝，他表示，很高興有威能帝這樣的隊友，可以一起為球隊做出很多貢獻，去年雖比勝騎士少1勝屈居第2，但他不會執著於非要拿到獎項不可，畢竟球季已經沒剩幾場，若能拿下勝投王當然是好事，重要的還是做好份內工作，持續投好每場比賽，以球隊贏球為優先。中職今天未安排賽程。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中