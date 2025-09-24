中職》桃猿第2指名許賀捷 一軍首戰敲安

對於生涯首次在一軍出賽就先發守二壘打第9棒，許賀捷既高興又驚訝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨在一軍開箱今年季中選秀會第2輪指名許賀捷，對於生涯首次在一軍出賽就先發守二壘打第9棒，許賀捷既高興又驚訝，看到從早上到賽前一直下雨，很怕繼21日上一軍當天再次碰上因雨延賽，幸好場地重新整理只延後15分鐘開打，他先在2局上完成一軍首打席，再於5局上擊出生涯首安，生涯首得分也接著開張。

許賀捷去年於季中選秀會第9輪被樂天指名，因為父母希望他先完成大學學業決定放棄簽約，今年再次參加又被樂天指名，也是樂天今年第1位簽約、報到、一軍隨隊、升上一軍的新人，他表示，很高興這麼快就有機會在一軍出賽，原本做的準備是在後段替補上場，沒想到賽前熱身時被告知排入先發名單，「真的很驚訝，但還是要準備好。」

先碰大雨停賽 昨延賽終上場

許賀捷指出，現在是球隊拚季後賽的關鍵期，每場比賽都很重要，他不覺得新人會在此時上一軍，或許是20日擊出二軍首轟讓他獲得機會，想到21日上一軍當天，樂天在澄清湖對統一獅因雨延賽，昨天早上正要出門又下大雨，賽前只希望雨趕快停，「不然我上來的2場都延賽，學長都虧我，一上來就下大雨。」

總教練古久保健二表示，因為林子偉受傷下二軍，一軍比較需要內野手，根據二軍的回報，許賀捷的狀況比馮健庭、游承勳好，昨天會把他排上先發，主要考量是馬傑森對戰伍鐸的打擊成績不是很理想，很期待許賀捷的表現。

