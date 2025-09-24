晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》桃猿第2指名許賀捷 一軍首戰敲安

2025/09/24 05:30

對於生涯首次在一軍出賽就先發守二壘打第9棒，許賀捷既高興又驚訝。（記者林正堃攝）對於生涯首次在一軍出賽就先發守二壘打第9棒，許賀捷既高興又驚訝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿昨在一軍開箱今年季中選秀會第2輪指名許賀捷，對於生涯首次在一軍出賽就先發守二壘打第9棒，許賀捷既高興又驚訝，看到從早上到賽前一直下雨，很怕繼21日上一軍當天再次碰上因雨延賽，幸好場地重新整理只延後15分鐘開打，他先在2局上完成一軍首打席，再於5局上擊出生涯首安，生涯首得分也接著開張。

許賀捷去年於季中選秀會第9輪被樂天指名，因為父母希望他先完成大學學業決定放棄簽約，今年再次參加又被樂天指名，也是樂天今年第1位簽約、報到、一軍隨隊、升上一軍的新人，他表示，很高興這麼快就有機會在一軍出賽，原本做的準備是在後段替補上場，沒想到賽前熱身時被告知排入先發名單，「真的很驚訝，但還是要準備好。」

先碰大雨停賽 昨延賽終上場

許賀捷指出，現在是球隊拚季後賽的關鍵期，每場比賽都很重要，他不覺得新人會在此時上一軍，或許是20日擊出二軍首轟讓他獲得機會，想到21日上一軍當天，樂天在澄清湖對統一獅因雨延賽，昨天早上正要出門又下大雨，賽前只希望雨趕快停，「不然我上來的2場都延賽，學長都虧我，一上來就下大雨。」

總教練古久保健二表示，因為林子偉受傷下二軍，一軍比較需要內野手，根據二軍的回報，許賀捷的狀況比馮健庭、游承勳好，昨天會把他排上先發，主要考量是馬傑森對戰伍鐸的打擊成績不是很理想，很期待許賀捷的表現。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中