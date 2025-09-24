中職〉季後賽大「捕」帖 高宇杰因傷脫隊 兄弟遞捕成難題

中信兄弟百戰捕手高宇杰因傷脫隊，對爭取季後賽、甚至下半季季冠的黃衫軍影響甚鉅。（資料照）

左手拇指縫合

下二軍至少休養10天

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟百戰捕手高宇杰因傷脫隊，對爭取季後賽、甚至下半季季冠的黃衫軍影響甚鉅，高宇杰受傷的左手拇指已經縫合，但下二軍至少得休養10天，兄弟就算打進季後賽，高宇杰恐怕難以歸隊，如何遞「捕」，對總教練平野惠一將是一道期末難題。

平野惠一：老天給的試煉

危機就是轉機

高宇杰本季出賽100場全數是蹲捕出賽，出賽數是各隊主戰捕手之最，守備率9成94、阻殺率3成03，打擊則有2成50打擊率，整體表現都不錯，也是教練團最信任的捕手。

平野坦言，高宇杰在此時受傷，堪稱是老天給的試煉，他希望危機就是轉機，有其他選手一起努力克服。

高宇杰出賽數多，勞苦功高、表現也穩定，平野認為他有機會爭奪個人獎的可能性。平野另透露，在外籍捕手福來喜還在球隊的時候，高宇杰當時出賽並不固定，當年度休賽季期間他與高宇杰談話，高宇杰有著不甘心的心情，他因此有了拉拔高宇杰的想法。

平野說：「先從出賽數開始，或者其他項目也好，總之要先讓他有個No.1的頭銜，也許日後是冠軍、個人獎，總之有一項要拿到第一，接著慢慢越來越多，希望這樣的方式拉拔他，相信這樣對其他捕手，也能造成正面影響。」

