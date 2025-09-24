中職〉季後賽大「捕」帖 張肇元傷癒歸隊 雄鷹打線強心針

張肇元今年出賽正好100場、蹲捕94場，本季擊出10轟，是各隊主戰捕手之最。（資料照）

〔記者林宥辰／台中報導〕爭奪季後賽席次關鍵期，台鋼雄鷹捕手張肇元因右手腕和左手掌傷勢曾缺陣4場，但目前及時傷癒歸隊，成了打線強心針。

本季擊出10轟

各隊主戰捕手之最

張肇元今年出賽正好100場、蹲捕94場，若不計僅蹲捕18場的吉力吉撈．鞏冠，張肇元本季擊出10轟，是各隊主戰捕手之最，OPS+107.28（標準化攻擊指數，聯盟平均為100）也是各隊主戰捕手群中最高。守備方面，張肇元阻殺率高達4成07，同樣高水準。

張肇元2020年選秀會被統一獅在第8輪選中，但僅在獅隊一軍出賽過3場。台鋼雄鷹成軍後，2022年的特別選秀會，他被台鋼指名並轉隊，如今在新東家2季已累積203場出賽。

個人獎項放在心頭

不刻意追求

張肇元坦言，確實把個人獎項念頭放在心裡，但不會刻意追求，希望接下來比賽順其自然為主。他說：「全壘打變多的時候，就有想過個人獎，但目標還是把最後這幾場比賽先打好。」

對於自己今年的進步，張肇元說，比起技術上，更多的改變是想法，找到適合自己的訓練方式，每天穩定的按表操課，在場上也比較平常心。

對於今年阻殺方面的表現，張肇元說，以前在二軍時就對阻殺有自信，但他也笑說：「其實二游隊友也有幫忙，不僅補位都很及時，也常常主動說要挑戰，最後常常都改判。」

