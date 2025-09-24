晴時多雲

日職》先發兩局失3分 孫易磊懊悔

2025/09/24 05:30

孫易磊懊惱未把握住先發重任。（資料照，西日本新聞社提供）孫易磊懊惱未把握住先發重任。（資料照，西日本新聞社提供）

古林中繼仍挨轟

火腿封王難度高

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力日本火腿的兩位台灣投手孫易磊和古林睿煬昨各先發、中繼2局，各挨1發兩分砲，對手樂天金鷲也有台灣投手宋家豪中繼1局無失分，形成單場比賽3名台灣投手出賽的珍貴畫面，但火腿終場0：7敗北後，拚洋聯封王的難度提高，也讓軟銀鷹的封王魔術數字減至M5。

昨是火腿例行賽主場最終戰，又是在拚封王的關鍵時刻，監督新庄剛志將先發重任交給20歲的孫易磊，但他只投2局就失3分退場，其中1局上面對樂天首棒中島大輔就被敲出二壘安打，1出局後和3棒黑川史陽纏鬥11球仍被轟出右外野兩分砲。孫易磊繼8月11日先發3.1局失2分吞敗後，昨用56球投2局被敲3安失3分吞下第2敗，自責表示：「被託付這麼重要的比賽，卻未能回應期待，真的非常懊悔。」

樂天宋家豪上場

唯一未失分台灣投手

25歲的古林在上週傷癒歸隊轉從中繼出發後，也在7局上登板用39球投2局，雖飆出最快153公里，但8局上挨淺村榮斗兩分砲。8局下樂天則由33歲的宋家豪登板，他用11球投1局無失分，是昨役唯一未失分的台灣投手。

火腿目前排名洋聯第2，由於軟銀也以0：1輸球，雙方勝差仍為2.5場，但軟銀封王魔術數字再減1，而火腿連兩場打線熄火，各只敲出3支安打，連兩戰都遭到對手完封。

