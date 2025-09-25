亞洲棒球錦標賽》連3場扣倒對手 台灣明對戰日本

台灣隊高偉強先發6局無失分。（棒協提供）

提前於7局

台灣隊陳聖賢轟出首局首打席全壘打。（棒協提供）

11：0完封香港

〔記者吳清正／綜合報導〕台灣隊高偉強先發6局無失分，陳聖賢轟出首局首打席全壘打，黃柏叡和蔡瑋泰打出連棒全壘打，11：0擊敗香港隊，提前於7局結束比賽。台灣隊連3場扣倒對手，且1分未失，以3戰全勝結束亞錦賽預賽，明晚6點30分將在超級循環賽複賽首戰，對決同樣預賽3連勝的日本隊。

今年中職選秀會獲得統一獅第6指名的高偉強，一開賽連續解決10名打者，第4局被擊出唯一的安打後，再連續解決8名打者，飆出9次三振，無保送，也沒有讓香港隊上過得點圈。

在中國福建平潭舉行的亞錦賽，台灣隊帶著1勝的戰績進入超級循環賽4強複賽，晉級的還有日本（1勝）、南韓和中國（1敗）。亞錦賽今天休兵，台灣隊明、後天在複賽分別出戰日本和中國。複賽前兩名取得冠軍戰門票，台灣和日本很有可能連4屆爭奪冠軍。

日本由業餘社會人球隊組成

日本隊由業餘社會人球隊組成，雖然沒有職棒球員助陣，實力仍然相當堅強，而且每年都會組隊參加在台灣舉行的冬季聯盟，和職棒選手對戰累積經驗，投手戰力更是突出，台灣過去3屆和日本交手6次吞下5敗，就有4場遭到完封。雖然台灣隊3場預賽攻下35分，擊出4支全壘打，日本投手群的水準，和預賽對手完全不同，對台灣隊打者將是嚴格考驗。

2023年在台北大巨蛋的亞錦賽，台灣隊複賽和冠軍戰都以0：1敗給日本隊，2019年複賽也以0：2被完封，但是冠軍戰5：4擊敗日本隊，2017年複賽被日本隊扣倒，0：10提前於8局結束比賽，冠軍戰再以1：6敗下陣來。

