亞洲棒球錦標賽》台灣隊長陳敏賜 35歲燃燒棒球夢

亞錦賽台灣隊長陳敏賜。（棒協提供）

〔記者吳清正／台北報導〕亞錦賽台灣隊長陳敏賜在小聯盟和中職都發展不順利，也在投、打之間多次轉換定位，雖然遭遇許多逆境，仍堅持不放棄，終於在35歲打出屬於他的「高光」時刻。

陳敏賜前天對南韓之戰7局下轟出2分砲，將比數拉開到10：0提前結束比賽。賽後他在社群媒體發文，「我們不能看不起自己，就讓我們繼續為我們的故事寫下美好的回憶。」不僅是贏球的心情，更是他棒球生涯一路走來的寫照。

請繼續往下閱讀...

大專聯賽飆154公里速球

與水手簽下小聯盟合約

陳敏賜青棒是台東體中當家第4棒，升上台灣體大後打擊遇到瓶頸，決定重新練投，半年後就在大專聯賽飆出154公里的球速，引起國外球探注意，2010年底和水手隊簽下小聯盟合約。

返台加入Lamigo桃猿 贏得二軍全壘打王

不過，由次控球問題，陳敏賜在2014年季中被水手釋出，隔年返國參加中職選秀，獲得Lamigo桃猿第8指名。雖然他連兩年都曾以投手身份短暫上一軍，但2016年決定棄投從打，並贏得二軍全壘打王，只是當時Lamigo外野人才濟濟，他沒有太多一軍出賽機會，2018年又轉回投手，並拿下二軍中繼王，卻在季後被釋出。

投打轉換

加盟台壽成棒繼續揮棒

2019年陳敏賜重返業餘加盟台壽成棒，當年贏得春季全賽全壘打王，並入選亞錦賽台灣隊，2023年再入選亞運國手，但沒什麼上場機會，今年終於成為台灣隊中心打者，也扛起隊長重任，成為球隊的精神領袖。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法