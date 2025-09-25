晴時多雲

體育 即時新聞

中職》兄弟龍頭地位告急 桃猿今超車？

2025/09/25 05:30

桃猿樂天戰績最近逆勢上揚。（資料照）桃猿樂天戰績最近逆勢上揚。（資料照）

9月打擊熄火 僅剩0.5場勝差

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟近幾年在9月份戰績長紅，但今年9月卻一反常態，下半季只領先樂天桃猿0.5場勝差，最快今天就會讓出龍頭寶座。

從2019至2024年，兄弟整體9月勝率高達5成97，今年8月兄弟拉出一波16勝7敗高峰，下半季戰績23勝13敗暫居榜首，領先樂天4.5場勝差。

但進入9月後兄弟打擊熄火，團隊打擊率2成04，得點圈打擊率1成70，場均只得2.1分，雖然團隊防禦率2.66依舊出色，9月仍繳出慘淡的6勝8敗，不但下半季勝率5成80快被樂天超車，年度勝率5成73也只領先統一獅1.5場勝差。

無力招架洋投 黃衫軍無解習題

兄弟今天作客新莊球場，富邦悍將推出日籍投手鈴木駿輔先發，本季鈴木對兄弟先發1場，以7局無失分拿下勝投，這也是9月兄弟15戰所遭遇的第12場先發洋投；9月對手派先發洋投對兄弟共計11場，71局投球僅失6分，防禦率0.76，打不好洋投已成黃衫軍無解習題。

日籍教頭平野惠一無奈地說，「各隊都派洋投對我們先發，打得很辛苦，這是宿命，大家一定會想辦法把我們拉下來。」

屋漏偏逢連夜雨，兄弟打擊低迷，主戰捕手高宇杰又因傷脫離戰線，例行賽恐報銷，本土強投鄭浩均右肘韌帶置換手術傷癒復出，投球局數受控管，可能要到下週才能出賽，接下來每一戰都是嚴苛考驗。

樂天逆勢上揚 今對台鋼凱樂先發

樂天則逆勢上揚，從8月6日伙食風暴至今，戰績21勝12敗，期間先發洋投豪取13勝、防禦率2.06，兩大王牌威能帝、魔神樂各包辦5勝，尤其近7戰6勝，戰績近逼兄弟，今天對台鋼雄鷹，推出新洋投凱樂先發，盼超越兄弟下半季登頂。

