中職》投打獎落誰家？威能帝挑戰投手三冠王 李凱威拚安打、盜壘雙冠王

味全龍李凱威挑戰安打、盜壘雙冠王。（資料照）

殺到最後一戰分勝負

樂天桃猿威能帝將挑戰投手三冠王。（資料照）

觀賽熱點

20歲的林佳緯若奪得安打王，將成為中職史上最年輕的打擊獎項得主。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職例行賽進入最後兩週，年度投打獎項的競爭也進入白熱化階段，樂天桃猿威能帝將挑戰投手三冠王，味全龍李凱威則要挑戰安打、盜壘雙冠王，但教練團在團隊戰績和個人獎項之間如何拿捏，謹慎調度有獲獎機會的球員出賽，競爭者也可能殺到最後一戰才能分勝負，成了季末球迷觀賽時的有趣觀察。

威能帝對手

羅戈、魔神樂與後勁

威能帝本季已投出152次三振，領先排名第2的中信羅戈（135）17次，兩人都只剩下2至3次先發機會，威能帝得獎機會濃厚；威能帝13勝則和隊友魔神樂、台鋼雄鷹後勁並列第1，如果最後勝場數相同，將由防禦率較低者勝出。

請繼續往下閱讀...

威能帝防禦率2.21排名第4，但是和領先的羅戈（1.95）差距並不大，都要小心失投以防爆掉，鹿死誰手還很難說。

李凱威盜壘

強碰爭4連霸陳晨威

味全龍隊的李凱威打、跑後勁十足，126支安打超越統一獅林佳緯（124），26次盜壘則超越尋求4連霸的樂天桃猿陳晨威（24），李凱威如果贏得了盜壘王，將是隊史27年來第一人，上一次是1998年的洋將大帝士。

20歲林佳緯若奪安打王

創中職史上最年輕

年僅20歲的林佳緯如果逆轉奪得安打王，則將創下中職史上最年輕打擊獎項得主紀錄，目前的紀錄是2023年贏得安打王的味全劉基鴻，當年球季結束時，劉基鴻22歲又356天。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法