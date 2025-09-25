晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職》投打獎落誰家？威能帝挑戰投手三冠王 李凱威拚安打、盜壘雙冠王

2025/09/25 05:30

味全龍李凱威挑戰安打、盜壘雙冠王。（資料照）味全龍李凱威挑戰安打、盜壘雙冠王。（資料照）

殺到最後一戰分勝負

樂天桃猿威能帝將挑戰投手三冠王。（資料照）樂天桃猿威能帝將挑戰投手三冠王。（資料照）

觀賽熱點

20歲的林佳緯若奪得安打王，將成為中職史上最年輕的打擊獎項得主。 （資料照）20歲的林佳緯若奪得安打王，將成為中職史上最年輕的打擊獎項得主。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職例行賽進入最後兩週，年度投打獎項的競爭也進入白熱化階段，樂天桃猿威能帝將挑戰投手三冠王，味全龍李凱威則要挑戰安打、盜壘雙冠王，但教練團在團隊戰績和個人獎項之間如何拿捏，謹慎調度有獲獎機會的球員出賽，競爭者也可能殺到最後一戰才能分勝負，成了季末球迷觀賽時的有趣觀察。

威能帝對手

羅戈、魔神樂與後勁

威能帝本季已投出152次三振，領先排名第2的中信羅戈（135）17次，兩人都只剩下2至3次先發機會，威能帝得獎機會濃厚；威能帝13勝則和隊友魔神樂、台鋼雄鷹後勁並列第1，如果最後勝場數相同，將由防禦率較低者勝出。

威能帝防禦率2.21排名第4，但是和領先的羅戈（1.95）差距並不大，都要小心失投以防爆掉，鹿死誰手還很難說。

李凱威盜壘

強碰爭4連霸陳晨威

味全龍隊的李凱威打、跑後勁十足，126支安打超越統一獅林佳緯（124），26次盜壘則超越尋求4連霸的樂天桃猿陳晨威（24），李凱威如果贏得了盜壘王，將是隊史27年來第一人，上一次是1998年的洋將大帝士。

20歲林佳緯若奪安打王

創中職史上最年輕

年僅20歲的林佳緯如果逆轉奪得安打王，則將創下中職史上最年輕打擊獎項得主紀錄，目前的紀錄是2023年贏得安打王的味全劉基鴻，當年球季結束時，劉基鴻22歲又356天。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中