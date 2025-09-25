中職》「打擊率最低」打擊王 恐本季誕生

吳念庭打擊率一度衝上3成30，目前降至3成21。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅洋將卡羅在1992年以3成26打擊率拿下打擊王時，台鋼雄鷹吳念庭還沒出生，如今吳念庭以3成21打擊率暫居榜首，本季全聯盟僅6人打擊率超過3成，本季中職有可能誕生史上打擊率最低的打擊王。

魔鷹打擊率3成14緊追吳念庭，同樣有機會挑戰打擊王。（資料照）

吳念庭

3成21暫居榜首

吳念庭日前才補足聯盟規定打席數「空降」打擊王，一度衝上3成30，只是連8打數未敲安，打擊率降至3成21，今天迎戰樂天先發左投凱樂盼突破低潮。

洋砲魔鷹

3成14緊追在後

另外，台鋼洋砲魔鷹打擊率3成14緊追吳念庭，同樣有機會挑戰打擊王，中職上一位拿下打擊王的洋將已是1998年前興農牛怪力男，當年他以3成87的高打擊率稱王。

本季魔鷹因傷缺陣30場，出賽80場累計299打數狂掃24轟傲視全聯盟，平均12.5打數敲1轟，長打威力驚人，領先林安可的22轟、吉力吉撈．鞏冠20轟，只是魔鷹有19轟集中在上半季，剩10場例行賽他將強勢挑戰衛冕全壘打王，中職史上僅有1名洋砲、前統一獅布雷在2007、08年締造全壘打王二連霸。

