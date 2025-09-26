TPBL》籃球，怎能不愛 新賽季10月11日 開打

聯盟新賽季和公益團體合作。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日開打，聯盟昨公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。隨著招牌球星林書豪退休，各隊摩拳擦掌欲挑戰金盃，尋求衛冕的新北國王將以全新面貌迎接新賽季，總經理毛加恩認為，少了林書豪，球員反而更想證明自己，他也點名林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者。

季後賽首輪

改為5戰3勝制

季後賽預計明年5月5日進行、總冠軍賽5月19日開打，賽制也有微幅調整，季後賽首輪從7戰4勝制改為5戰3勝制。

另外，聯盟將和公益團體合作，希望落實「籃球為社會帶來正向改變」，賽季所有罰款將在季後平均分配再捐贈給公益單位。

少了林書豪

國王球員爭出頭

國王上季加入TPBL，在總冠軍賽和高雄海神大戰7場後捧起金盃，連同更前一季在PLG，連兩季在林書豪帶領下奪冠。不過，林書豪在8月宣布退休，加上冠軍教頭萊恩離隊，由美籍資深教練派翠克掌兵符，球隊人事出現大幅異動。

不過，毛加恩仍對球隊有信心，之前賽季間林書豪受傷缺陣，球隊同樣能贏球，球員肯定會更想證明自己。林書緯表示，大家還在適應新教練體系，但他並不擔心哥哥退休會為球隊戰力帶來太大衝擊，「在他來之前我們也能打進冠軍戰。」

林書緯表示，完全尊重林書豪退休的決定，「我只希望他開心。」至於哥哥是否有可能復出，他笑說：「我真的有夢到這件事！我還跟他說，不知道這是美夢還是惡夢。」但他強調，以哥哥的個性應該不太可能復出，畢竟已昭告全世界。

