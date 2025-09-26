自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》籃球，怎能不愛 新賽季10月11日 開打

2025/09/26 05:30

聯盟新賽季和公益團體合作。（記者粘藐云攝）聯盟新賽季和公益團體合作。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL 2025-26新賽季將在10月11日開打，聯盟昨公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。隨著招牌球星林書豪退休，各隊摩拳擦掌欲挑戰金盃，尋求衛冕的新北國王將以全新面貌迎接新賽季，總經理毛加恩認為，少了林書豪，球員反而更想證明自己，他也點名林書緯和李愷諺會是球隊重要的領導者。

TPBL 2025-26新賽季將在10月11日開打，聯盟昨公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。（記者盧養宣攝）TPBL 2025-26新賽季將在10月11日開打，聯盟昨公布年度主視覺和口號「籃球，怎能不愛」，並邀請各隊球團代表分享新賽季展望。（記者盧養宣攝）

季後賽首輪

林書豪退休後，新北國王對於爭冠仍信心十足，圖為林書緯（左起）、毛加恩、李愷諺。（TPBL提供）林書豪退休後，新北國王對於爭冠仍信心十足，圖為林書緯（左起）、毛加恩、李愷諺。（TPBL提供）

改為5戰3勝制

季後賽預計明年5月5日進行、總冠軍賽5月19日開打，賽制也有微幅調整，季後賽首輪從7戰4勝制改為5戰3勝制。

另外，聯盟將和公益團體合作，希望落實「籃球為社會帶來正向改變」，賽季所有罰款將在季後平均分配再捐贈給公益單位。

少了林書豪

國王球員爭出頭

國王上季加入TPBL，在總冠軍賽和高雄海神大戰7場後捧起金盃，連同更前一季在PLG，連兩季在林書豪帶領下奪冠。不過，林書豪在8月宣布退休，加上冠軍教頭萊恩離隊，由美籍資深教練派翠克掌兵符，球隊人事出現大幅異動。

不過，毛加恩仍對球隊有信心，之前賽季間林書豪受傷缺陣，球隊同樣能贏球，球員肯定會更想證明自己。林書緯表示，大家還在適應新教練體系，但他並不擔心哥哥退休會為球隊戰力帶來太大衝擊，「在他來之前我們也能打進冠軍戰。」

林書緯表示，完全尊重林書豪退休的決定，「我只希望他開心。」至於哥哥是否有可能復出，他笑說：「我真的有夢到這件事！我還跟他說，不知道這是美夢還是惡夢。」但他強調，以哥哥的個性應該不太可能復出，畢竟已昭告全世界。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中