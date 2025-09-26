TPBL 》聯盟戰國時代 高錦瑋成MVP大熱門

高錦瑋在上季場均16.7分、6.4助攻，數據媲美林書豪也成為年度MVP強力候選人之一。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園雲豹高錦瑋上季繳出亮眼數據，成為年度MVP熱門人選，但因球隊戰績不理想無緣獲獎。隨著林書豪退休，聯盟進入戰國時代，大家都有機會角逐個人獎項和金盃，但小高認為，他的目標還是希望帶領團隊打出好成績。

上季票選排名第2

獲助攻王、人氣王

高錦瑋上季場均16.7分、6.4助攻，數據媲美林書豪也成為年度MVP強力候選人之一，最後在年度MVP票選排名第2，他也拿下年度第一隊、年度防守第一隊、助攻王、年度人氣球星等獎項，表現受到肯定。

請繼續往下閱讀...

對於新賽季可望再挑戰個人獎項，高錦瑋表示，對他而言這些像是附加價值，他比較在意團隊表現，「其實我們是有能力進到季後賽，卻在挑戰賽失敗了，上季其實有近20場比賽都輸大概1顆球左右，希望自己和團隊第4節有更穩定表現，並提升自己的領導力。」

德籍教頭掌雲豹兵符

狀況漸入佳境

雲豹這季改由德國籍教練羅德爾執掌兵符，休季期間進行多場交流賽，高錦瑋表示，目前大家都還在適應教練體系，但結束這幾場交流賽後，狀況漸入佳境，「大家比較能直覺反應教練希望我們做到的東西。」他認為，教練在用人上相對大膽也願意嘗試，希望新賽季打出不同風貌。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法