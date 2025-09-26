申皓瑋拚獎 未來8場需全勤

申皓瑋（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將外野手申皓瑋本週重返一軍，昨第8局上場代打，球隊最後8場例行賽仍必須全勤出賽才能達到最佳十人和金手套獎的獲選門檻。

角逐最佳十人和金手套獎至少要出賽80場，最佳十人另有規定打席，申皓瑋目前打席數已達標，但本季只出賽72場，富邦只剩下8場例行賽，除了1場保留比賽，其他7場至少要完成1局的守備或1打席，才能達到出賽80場門檻。

只要還能忍 腳傷仍會上場

申皓瑋表示，8月15日下二軍時，教練團就已注意到他和個人獎門檻還差9場，當時總教練陳金鋒告訴他，下二軍好好養傷，如果還有機會就會全力協助他達成，很感謝鋒哥的美意，只要是還能忍受的範圍內，即使腳有些疼痛仍會上場，不過，但若會造成舊傷復發就不會勉強。

申皓瑋原本是富邦唯一達到年度規定打席的選手，打擊率0.302和9支全壘打都是全隊第1，但8月初出現左腳阿基里斯腱不適，硬撐了兩週，原本還想繼續出賽，被教練團發現後下二軍。

申皓瑋表示，狀況正好時受傷，難免會沮喪，其實一直想要早點回一軍幫助球隊，但防護員提醒不能操之過急，目前身體狀況已恢復到百分百，賽前打擊練習感覺也不錯，只是還要適應和投手對戰的感覺。

