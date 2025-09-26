許哲晏開轟4打點 中線競爭搶出頭

許哲晏轟出3分彈後，在休息室與隊友同慶，他全場貢獻4分打點。 （統一獅提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕統一獅先發洋投獅帝芬昨對味全龍繳出7局失2分好投，「九棒刺客」許哲晏狂敲3分彈灌進4分打點，率隊以8：2奪下2連勝。

獅帝芬（統一獅提供）

9棒刺客鎖定好球

複製小破數據

許哲晏去年是獅隊倚重的二、游大將，出賽92場刷新生涯新高，但今年獅隊將主戰游擊交給陳聖平，許哲晏受打擊低潮影響，在一軍機會不多，在二軍蹲了近2個月才又在16日上一軍，昨2局下對味全龍先發投手鎛銳轟出3分砲，率隊單局狂灌4分。

「球應該過牆了！」許哲晏當下擊球就認為有機會過大牆，雖然是面對首次對戰的鎛銳，策略就是「鎖定好球」，希望能為球隊建功，「我們還是有年度第一的機會，以球隊為重。」

許哲晏貢獻1四壞、1轟、4分打點，前次獅隊單場貢獻四壞、全壘打和至少4分打點的第9棒，要追溯至2013年10月7日的劉芙豪。

陳聖平在19日對中信兄弟出現再見失誤後，獅隊就嘗試新的二游陣型，先測試新游擊林泓弦的抗壓能力，他的二壘搭檔也逐場更換陳聖平或許哲晏，昨許哲晏把握先發機會，盼在中線找回一席之地。

獅隊在洋將831大限前決定將1球未投的獅帝芬留下，他沒辜負教練團的信任，昨僅在3局上被味全龍吉力吉撈・鞏冠狙擊2分彈，7局僅被敲5支安打，連2場貢獻7局優質先發，奪下本季第2勝。

龍今若連敗

季後賽漸行漸遠

鎛銳遭獅隊打線KO退場，接替的林鋅杰無法止住攻勢，5局下又單局狂丟3次四壞，包括滿壘保送林子豪擠回1分，呂偉晟救火又四壞林泓弦送分，龍隊苦吞2連敗，今晚再輸就是單季第60敗，確定本季勝率無法達到5成，季後賽之路漸行漸遠。

