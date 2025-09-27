亞錦賽》遭日逆轉首敗 台灣今抗中

吳松勳2局敲出陽春砲。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第31屆亞洲棒球錦標賽昨展開四強複賽，台灣隊雖靠吳松勳2局上開轟配合張峻瑋先發4局無失分的好投，打完4局取得2：0領先，但日本先在5局下趁張峻瑋退場後扳成平手，再於8局下靠台灣牛棚連續投出4個四死球，擠回致勝分以3：2逆轉勝，台灣今天必須擊敗中國才能確保晉級冠軍戰。

張峻瑋先發4局無失分好投，可惜台灣遭日本逆轉，2比3吞敗。（棒協提供）

張峻瑋4局無失分

吳松勳開轟

台灣一開賽就靠陳孝允安打、潘俊宇犧牲觸擊、陳敏賜安打先馳得點，2局上2出局後再靠吳松勳轟出陽春彈以2：0擴大領先。張峻瑋用61球投完4局，送出5次三振，被打3支安打有1次保送，雖然每局都讓打者上壘，都能及時踩住剎車沒有失分，最快球速測得155公里。台灣雖於5局上重啟攻勢，單局出現2支安打，但沒能追加分數。

請繼續往下閱讀...

4死球4連發

8局下遭日超前

台灣於5局下啟動牛棚，由黃柏儒接替張峻瑋，日本靠單局3安加失誤與暴投一舉扳平，8局下台灣再換投陽杰恩，1出局後連續投出3個保送搞成滿壘，王政浩剛登板卻投出觸身球，讓日本擠回超前分，即便連拿2出局沒讓危機擴大，9局上最後反撲由陳敏賜率先選到保送，隨著高育瑋擊成雙殺打、楊振裕被三振，台灣苦吞本屆首敗。

日本在複賽以2勝0敗領先，台灣與南韓同為1勝1敗，中國0勝2敗墊底，今台灣勝中國、日本勝南韓，台灣與日本就在冠軍戰再次碰頭；台灣若輸中國，就要靠日本勝南韓，讓台、韓、中同為1勝2敗，由於3隊互有勝負，必須比較對戰優質率，取最優者晉級冠軍戰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法