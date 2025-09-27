自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG10/26開打 洋基工程落腳竹市

2025/09/27 05:30

領航猿補強戰力，找來昔日「最強高中生」陳將双。（資料照）領航猿補強戰力，找來昔日「最強高中生」陳將双。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG 2025-26球季賽程昨正式公布，10月26日開幕戰將由衛冕軍桃園領航猿在主場桃園巨蛋迎戰富邦勇士，新軍洋基工程主場也確定在新竹市立體育館。

領航猿迎戰勇士

明年主場暫移板橋

PLG和TPBL今年休季原本有意合作，但最後協商破局，在高雄鋼鐵人退出僅剩3隊下，洋基工程組隊加入，聯盟昨天才公布新賽季賽程。

聯盟表示，球季例行賽同樣48場，4隊各打24場例行賽，為配合台灣男籃國際賽，11月僅安排2場例行賽，例行賽預計打到明年5月17日。不過，桃園巨蛋自12月起將整修，領航猿明年1月10、11及13日主場賽事將移師板橋體育館，後續6場主場地點尚未拍板定案。

開幕戰將由領航猿迎戰勇士，猿隊上季雖然奪冠，休季仍繼續補強，找來昔日「最強高中生」陳將双，和一哥盧峻翔組雙箭頭，另外網羅205公分的長人譚傑龍，提升禁區戰力，並找回熟面孔、前歸化球員阿提諾。

洋基12/27主場開幕戰

洋基工程主場開幕戰將於12月27日迎戰領航猿，球員陣容也有初步藍圖，除了選秀狀元葉惟捷，本土球員還有上季助領航猿奪冠的陳昱瑞，勇士張鎮衙、林郅為、獵鷹莊朝勝等人，目前確定到位的洋將有前高雄海神禁區悍將庫薩斯，並由前中信特攻教練李逸驊督軍。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中