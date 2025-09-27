PLG10/26開打 洋基工程落腳竹市

領航猿補強戰力，找來昔日「最強高中生」陳將双。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG 2025-26球季賽程昨正式公布，10月26日開幕戰將由衛冕軍桃園領航猿在主場桃園巨蛋迎戰富邦勇士，新軍洋基工程主場也確定在新竹市立體育館。

領航猿迎戰勇士

明年主場暫移板橋

PLG和TPBL今年休季原本有意合作，但最後協商破局，在高雄鋼鐵人退出僅剩3隊下，洋基工程組隊加入，聯盟昨天才公布新賽季賽程。

聯盟表示，球季例行賽同樣48場，4隊各打24場例行賽，為配合台灣男籃國際賽，11月僅安排2場例行賽，例行賽預計打到明年5月17日。不過，桃園巨蛋自12月起將整修，領航猿明年1月10、11及13日主場賽事將移師板橋體育館，後續6場主場地點尚未拍板定案。

開幕戰將由領航猿迎戰勇士，猿隊上季雖然奪冠，休季仍繼續補強，找來昔日「最強高中生」陳將双，和一哥盧峻翔組雙箭頭，另外網羅205公分的長人譚傑龍，提升禁區戰力，並找回熟面孔、前歸化球員阿提諾。

洋基12/27主場開幕戰

洋基工程主場開幕戰將於12月27日迎戰領航猿，球員陣容也有初步藍圖，除了選秀狀元葉惟捷，本土球員還有上季助領航猿奪冠的陳昱瑞，勇士張鎮衙、林郅為、獵鷹莊朝勝等人，目前確定到位的洋將有前高雄海神禁區悍將庫薩斯，並由前中信特攻教練李逸驊督軍。

