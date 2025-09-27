自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

猿「威」風八面 今明戰兄弟爭龍頭

2025/09/27 05:30

宋嘉翔（記者陳逸寬攝）宋嘉翔（記者陳逸寬攝）

對兄弟若2連勝

桃猿先發投手威能帝獲得單場MVP。（記者陳逸寬攝）桃猿先發投手威能帝獲得單場MVP。（記者陳逸寬攝）

重返下半季第一

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿昨靠威能帝投8局狂飆10K無失分的超威演出，搭配陳冠宇的完美關門，以4：0完封台鋼雄鷹，今晚帶著1.5場勝差回桃園主場，跟中信兄弟上演天王山系列賽，只要勇奪2連勝將能暌違2個多月重返下半季龍頭。

威能帝本季兩度前5局繳出15上15下，前一次是8月2日在大巨蛋對上中信，昨晚他更「威」，前6局18上18下外帶9次三振，成為2023年9月22日前中信艾士特後，史上第2位6局飆18上18下且至少9K的投手。

6局投完仍在完全比賽射程，威能帝7局下被首名打者曾子祐敲出中間穿越的滾地安打，但他以99球完成8局好投，勇奪超車台鋼後勁的第14勝，外帶傲視全聯盟的162K，暫居雙冠王，成為年度MVP的熱門人選。

「完美！」樂天總教練古久保健二忍不住用中文形容威能帝的好投，「真是非常好、完美，只能這樣形容了。」古久保直言，依照這場威能帝的狀況，確實很有機會締造完全比賽，「當下有想過，在台鋼敲首安前，會讓他試試看。」

威能帝飆10K

宋嘉翔引爆大局

威能帝近3場先發皆由21歲捕手宋嘉翔搭配，3戰都奪勝投，宋嘉翔打擊也有貢獻，7局上擊出先馳得點的適時安打，進帳釋放壓力的第1分，更引爆單局4分大局。威能帝笑說，「我有跟他說，要幫我打安打和全壘打。」

近期讓宋嘉翔搭配王牌，古久保的用意是讓他從強投身上去學習配球。威能帝指出，宋嘉翔是很好的捕手，雙方一直都有溝通，知道各種情況要做的改變和調整。

樂天今、明和兄弟交手，威能帝直言是本季最重要的2場例行賽，古久保則認為，樂天仍是追趕的一方，就像之前所說的，把眼前的每場比賽都做到最好即可。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中