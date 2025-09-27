猿「威」風八面 今明戰兄弟爭龍頭

宋嘉翔（記者陳逸寬攝）

對兄弟若2連勝

桃猿先發投手威能帝獲得單場MVP。（記者陳逸寬攝）

重返下半季第一

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿昨靠威能帝投8局狂飆10K無失分的超威演出，搭配陳冠宇的完美關門，以4：0完封台鋼雄鷹，今晚帶著1.5場勝差回桃園主場，跟中信兄弟上演天王山系列賽，只要勇奪2連勝將能暌違2個多月重返下半季龍頭。

威能帝本季兩度前5局繳出15上15下，前一次是8月2日在大巨蛋對上中信，昨晚他更「威」，前6局18上18下外帶9次三振，成為2023年9月22日前中信艾士特後，史上第2位6局飆18上18下且至少9K的投手。

6局投完仍在完全比賽射程，威能帝7局下被首名打者曾子祐敲出中間穿越的滾地安打，但他以99球完成8局好投，勇奪超車台鋼後勁的第14勝，外帶傲視全聯盟的162K，暫居雙冠王，成為年度MVP的熱門人選。

「完美！」樂天總教練古久保健二忍不住用中文形容威能帝的好投，「真是非常好、完美，只能這樣形容了。」古久保直言，依照這場威能帝的狀況，確實很有機會締造完全比賽，「當下有想過，在台鋼敲首安前，會讓他試試看。」

威能帝飆10K

宋嘉翔引爆大局

威能帝近3場先發皆由21歲捕手宋嘉翔搭配，3戰都奪勝投，宋嘉翔打擊也有貢獻，7局上擊出先馳得點的適時安打，進帳釋放壓力的第1分，更引爆單局4分大局。威能帝笑說，「我有跟他說，要幫我打安打和全壘打。」

近期讓宋嘉翔搭配王牌，古久保的用意是讓他從強投身上去學習配球。威能帝指出，宋嘉翔是很好的捕手，雙方一直都有溝通，知道各種情況要做的改變和調整。

樂天今、明和兄弟交手，威能帝直言是本季最重要的2場例行賽，古久保則認為，樂天仍是追趕的一方，就像之前所說的，把眼前的每場比賽都做到最好即可。

