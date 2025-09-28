自由電子報
體育 即時新聞

關鍵牽制 蔡齊哲「0打席」中繼成功

2025/09/28 05:30

蔡齊哲生涯12次牽制成功，再1次就能追平聯盟紀錄。 （記者陳逸寬攝）蔡齊哲生涯12次牽制成功，再1次就能追平聯盟紀錄。 （記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟昨擋下樂天桃猿9局下大反攻，以2分之差險勝，點亮下半季亮封王魔術數字「M5」。除了打線發揮，黃衫軍固若金湯的守備再次發揮，李博登、蔡齊哲各上演一次牽制成功。

蔡齊哲在6局下2出局，一、三壘有人時接替先發的李博登，冷不防朝一壘將跑者許賀捷牽制出局，樂天提出挑戰但維持原判，該半局攻勢瓦解。蔡齊哲生涯12次牽制成功，超越吳俊億寫下隊史紀錄，再1次就能追平前味全龍史東保持的聯盟紀錄。

生涯第2次 追平聯盟紀錄

蔡齊哲本季再次完成0打席中繼成功，也是聯盟史上第5次，聯盟僅他和樂天桃猿王志煊生涯兩度達成這項紀錄。

賽後受訪才得知達成相關紀錄，蔡齊哲謙稱運氣，並感謝一壘手許基宏，「一、三壘有人下有風險，其實當下傳球位置也沒有很理想，靠基宏幫忙補救。基宏平常也跟我說，要我放心傳，若有偏差他會補救。」

個人紀錄與團隊勝利同場到手，蔡齊哲說，剩下比賽希望全隊達成設定目標，一步步拿下季冠軍和全年度榜首，離台灣大賽和總冠軍的最終目標也會越來越近。

