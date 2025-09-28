自由電子報
體育 即時新聞

台鋼11安零得分 後勁吞第2敗

2025/09/28 05:30

奧德銳先發6.2局被敲8安無失分，拿下本季第3勝和第3次單場MVP。（記者陳志曲攝）奧德銳先發6.2局被敲8安無失分，拿下本季第3勝和第3次單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹昨敲出11支安打，外帶2次四壞保送，只是打線屢攻不下，又在6局上出現巨大失誤，儘管湧入隊史單場最高的25918人相挺，最終仍以0：1不敵統一獅，也讓獅隊中止在大巨蛋6連敗。

台鋼洋投後勁先發6局失1分為非責失，苦吞本季第2敗。（記者陳志曲攝）台鋼洋投後勁先發6局失1分為非責失，苦吞本季第2敗。（記者陳志曲攝）

統一1分勝出

中止大巨蛋6連敗

台鋼在得點圈有人7打數只敲1安，全場留下11個殘壘，特別是3局下無人出局一、二壘有人，二壘上的王博玄先被投手奧德銳牽制出局，魔鷹敲內野安打延續攻勢後，張肇元擊出雙殺打，獅隊總教練林岳平認為，這個半局的牽制出局和雙殺守備非常關鍵。

台鋼落敗後，下半季和年度勝率皆跌破5成，挑戰季後賽難度提高，總教練洪一中表示，常跟選手說他們經驗較少，什麼時候該怎麼打，這都需要學習，要進步就是要去學習，不是光靠蠻力，「還有幾場比賽，再加油啦。」

奧德銳6.2局無失分

拿下MVP

奧德銳先發6.2局被敲8安無失分，拿下本季第3勝和第3次單場MVP，他表示，對方很會打，前3局一直纏鬥，投得很辛苦，隊友守備真的不可思議，尤其是3局下的雙殺守備，感謝隊友力挺。

台鋼洋投後勁先發6局失1分為非責失苦吞本季第2敗，中止對獅隊跨季6連勝，但防禦率降至1.92躍居聯盟榜首。6局上獅隊在兩出局林安可敲安上壘後，潘傑楷擊出游擊方向內野安打，台鋼游擊手曾子祐接球後奮力傳一壘出現暴傳，林安可直奔本壘跑回唯一分數。曾子祐失誤後提前退場，洪總透露，他的右小腿抽筋，應無大礙。

