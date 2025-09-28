徐若熙爭奪戰 3日職高層親盯場

徐若熙昨先發主投，日職軟銀鷹高層在場緊盯。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日職軟銀鷹本季不但跟日本火腿競逐洋聯冠軍，昨晚兩隊在天母球場球探席也壁壘分明，數名高層緊盯可能在投本季最終戰的徐若熙，連日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹也親自到場，上演另類「洋聯爭霸戰」。

徐若熙昨先發主投，日職日本火腿高層在場緊盯。（記者林正堃攝）

徐若熙本季的第19場先發，不但吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿更出動栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和亞洲區球探李杜軒。火腿和軟銀的球探席僅相隔一個走道，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

請繼續往下閱讀...

栗山英樹去年明星賽看過徐若熙投球，昨晚首度到天母看「龍之子」，他透露，一直有在看影片，想實際到現場觀察，算是最終確認，「就跟大家想的一樣，世界上每個喜歡棒球的人都會想要吧！」

火腿隊去年已網羅古林睿煬，今年再觀察徐若熙，栗山英樹認為2人的氛圍不同，古林的身材有份量，站上投手丘有威壓感，徐若熙則是很帥氣，有投手的氣場，兩人都具備一流投手條件。

軟銀評價徐：完成度高

軟銀從季初就頻繁追蹤徐若熙，永井智浩認為，他的直球、變化球完成度高，但只有24歲，代表還有很大的成長空間，很期待看他未來達到100%的實力會是如何，同時相信軟銀育成和一軍球場的優良環境，會是招募徐若熙的一大優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法