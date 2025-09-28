自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙爭奪戰 3日職高層親盯場

2025/09/28 05:30

徐若熙昨先發主投，日職軟銀鷹高層在場緊盯。（記者林正堃攝）徐若熙昨先發主投，日職軟銀鷹高層在場緊盯。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日職軟銀鷹本季不但跟日本火腿競逐洋聯冠軍，昨晚兩隊在天母球場球探席也壁壘分明，數名高層緊盯可能在投本季最終戰的徐若熙，連日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹也親自到場，上演另類「洋聯爭霸戰」。

徐若熙昨先發主投，日職日本火腿高層在場緊盯。（記者林正堃攝）徐若熙昨先發主投，日職日本火腿高層在場緊盯。（記者林正堃攝）

徐若熙本季的第19場先發，不但吸引歐力士總管福良淳一到場，火腿更出動栗山英樹、國際部長岩本賢一，軟銀則有球探部長永井智浩、國際部長松本裕一和亞洲區球探李杜軒。火腿和軟銀的球探席僅相隔一個走道，3隊日職高層都親自出席，象徵徐若熙爭奪戰的白熱化。

栗山英樹去年明星賽看過徐若熙投球，昨晚首度到天母看「龍之子」，他透露，一直有在看影片，想實際到現場觀察，算是最終確認，「就跟大家想的一樣，世界上每個喜歡棒球的人都會想要吧！」

火腿隊去年已網羅古林睿煬，今年再觀察徐若熙，栗山英樹認為2人的氛圍不同，古林的身材有份量，站上投手丘有威壓感，徐若熙則是很帥氣，有投手的氣場，兩人都具備一流投手條件。

軟銀評價徐：完成度高

軟銀從季初就頻繁追蹤徐若熙，永井智浩認為，他的直球、變化球完成度高，但只有24歲，代表還有很大的成長空間，很期待看他未來達到100%的實力會是如何，同時相信軟銀育成和一軍球場的優良環境，會是招募徐若熙的一大優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中