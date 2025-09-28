亞錦賽》完封中國 台灣今搏日爭冠

台灣隊高育瑋單場4支2，打下2分打點。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第31屆亞洲棒球錦標賽昨結束四強複賽，午場台灣隊在盧孟揚7局無失分的優質先發帶領下，配合打線於5局下攻出關鍵3分大局，以4：0擊敗中國隊拿到重要的第2勝。由於晚場南韓隊以1：0擊敗日本隊，使得台、日、韓戰績同為2勝1敗，比較對戰優質率後由台灣獲複賽第1，與複賽第2日本攜手晉級今晚冠軍戰；台灣隊今將推出林盛恩先發，對決日本隊的近藤壱来。

林雨力擊出高飛犧牲打，為台灣隊添保險分。（棒協提供）

盧孟揚優質先發

台灣隊盧孟揚先發7局，投出5次三振，率隊擊敗中國隊。

（棒協提供）

7局無失分

盧孟揚前5局雖有3局被擊出安打並被攻上得點圈，都能及時穩住解決後續打者，最大危機是5局上開局就被敲二壘安打，但此後到退場前讓中國9上9下，只用71球就投完7局，被擊出3支安打無失分，投出5次三振沒有保送，本屆出賽2場共投8局無失分。陽杰恩、王政浩各接手1局都沒失分，只讓中國靠守備失誤上過壘包。

台灣於2局下發動首波攻勢，1出局後靠2安加觸身球攻佔滿壘，蔡瑋泰挨觸身球雖擠回第1分，但蔡智榆、陳孝允相繼擊成飛球出局，5局下由潘俊宇保送、陳敏賜安打開局，高育瑋擊出關鍵二壘安打送回重要的2分，林雨力擊出高飛犧牲打再添1分，台灣這局灌進3分擴大領先，第6至8局雖都有得分機會，卻連續3局留下得點圈殘壘。

韓1：0勝日 仍無緣冠軍戰

晚場日韓形成投手戰，南韓靠柳弦俊於1局上2出局後擊出二壘安打攻下兩隊唯一分數。由於台、日、韓戰績相同且互有勝負，台灣憑藉預賽以10：0扣倒南韓的優勢，對戰優質率為3隊最高，與同為正值的日本晉級冠軍戰，兩隊自2017年連續4屆爭奪冠軍，南韓只能與中國打季軍戰。

