體育 即時新聞

TPVL》台灣職排元年 連莊收歷史首勝

2025/09/28 05:30

台灣職業排球聯盟元年，昨在天母體育館正式點燃戰火。 （TPVL提供）台灣職業排球聯盟元年，昨在天母體育館正式點燃戰火。 （TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣職業排球聯盟（TPVL）元年昨在天母體育館正式點燃戰火，踢館的台中連莊以25：17、25：18、25：20擊敗台北伊斯特，收下歷史性首勝。

台灣職業排球聯盟小檔案台灣職業排球聯盟小檔案

吳宗軒開局扣殺

歷史第1分

連莊以柬埔寨外援施琅19分最佳，蒙古好手漢佳16分，「黃金左手」吳宗軒貢獻本土最高12分，包括開局以扣殺拿下聯盟歷史第1分，他表示，「能拿下第1分當然很興奮，我們為這場比賽準備很久，第一局就展現默契，後面也延續氣勢，很開心能旗開得勝。」

連莊在企業排球聯賽締造3連霸後進軍職排，團隊默契與實力都不在話下，吳宗軒表示，首戰雖然贏球，但還有缺失必須改進，下週末迎來二連戰，體力將是考驗。

伊斯特今主場 續戰雲豹飛將

台灣排球迎來職業化里程碑，首戰主場球隊台北伊斯特雖沒能開胡，但對總經理曹登雄而言仍別具意義，他昨在比賽開打前就激動落淚，坦言肩負不小壓力，能走到這一步一切都不容易，「我們會努力傾聽球迷聲音，今天做得還不夠好，可以1天之內調整好的我們會盡力調整。」伊斯特今天下午3點繼續在主場迎戰桃園雲豹飛將。

