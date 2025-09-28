TPVL4隊開打 看板球星大聚焦

台中連莊吳宗軒。（TPVL提供）

台灣職業排球聯盟（TPVL）元年以4隊規模開打，本報也為讀者盤點各隊看板人物。

台北伊斯特：高偉誠（主攻手）

183公分的高偉誠雖然身材不高大，但憑藉優異彈跳力仍展現出色攻擊火力，被譽為「小高航空」，在企排聯賽曾效力過美津濃、長力、太陽神等隊，2023年赴日加入V2聯賽日本埼玉Azalea，一舉勇奪聯賽年度得分王，也是台北伊斯特首任隊長，他期許自己能承受壓力並獲得隊友信任。

桃園雲豹飛將：劉鴻敏（主攻手）

31歲的劉鴻敏與雙胞胎弟弟劉鴻杰是台灣排壇著名「電眼雙胞胎」，身為「黃金世代」主攻手之一的劉鴻敏，2018年亞運奪銅後展開旅外之路，歷經泰國、日本、南韓多國聯賽洗禮後，在台灣職排首年返台加盟雲豹，首要目標是健康完賽，並帶領球隊衝擊冠軍。

台中連莊：吳宗軒（副攻手）

31歲的吳宗軒擁有「黃金左手」美名，就讀台灣師大時就嶄露頭角，曾在UVL大專排球聯賽蟬聯3屆MVP，除三度入選世大運國手，也是雅加達亞運銅牌成員，身為台中連莊在企業排球聯賽的主力，他昨也在聯盟首戰攻下聯盟首得分，將自己載入史冊。

台鋼天鷹：陳建禎（主攻手）

35歲「黑狗」陳建禎曾帶領台灣隊在2018年雅加達亞運奪下銅牌，2017年起展開旅日生涯，在離開日本SV聯賽的北海道VOREAS隊後，這位來自高雄的前台灣隊長決定回到家鄉，加入南部唯一的職業男排隊伍，生涯尾聲除要把經驗傳承給後進，也力拚率隊劍指元年金盃。（記者盧養宣）

