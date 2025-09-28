自由電子報
體育 即時新聞

高雄羽球大師賽》王柏崴逆轉 首闖超級賽決賽

2025/09/28 05:30

王柏崴昨逆轉黃品銜，贏得生涯首張超級賽決賽門票。（羽球協會提供）王柏崴昨逆轉黃品銜，贏得生涯首張超級賽決賽門票。（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／高雄報導〕王柏崴昨天在高雄羽球大師賽男單4強賽，以13：21、21：10、21：15逆轉黃品銜，贏得生涯首張超級賽決賽門票，今天將對決泰國好手提拉薩庫爾，盼能為台灣守住男子單打冠軍。

去年轉隊至土銀的王柏崴，今年飽受腳傷所苦，不過他努力加強基本功，平時也跟林俊易、蘇力揚、廖倬甫、丁彥宸等好手一起練球，明顯感受到進步。

王柏崴首局受限於風向關係陷入苦戰，第2局起努力想辦法壓制對手，成功逆轉戰局。他上次打進超級賽4強是2023年越南公開賽，很高興終於有所突破。

王柏崴兩週前才在越南公開賽敗給提拉薩庫爾，他表示，「在越南遭遇這位泰國選手，首局因誤判影響心情，在20：16領先下被逆轉，最終吞敗，期待這次能發揮所長跟對手一搏。」

高雄大師賽前兩屆男單冠軍為林俊易、李佳豪，王柏崴將肩負守住冠軍的重任。另外，今年世大運混雙金牌吳軒毅／楊筑云今天決賽將挑戰日本古賀輝／今井優步；男雙蘇敬恒／吳冠勳則和日本熊谷翔／西大輝爭冠。

周天成 南韓賽止步4強

南韓公開賽方面，台灣一哥周天成苦以24：22、19：21、10：21遭世界排名第2丹麥名將安童森逆轉；男雙李哲輝／楊博軒也以19：21、16：21不敵印尼組合阿爾弗蘭／菲克里，雙雙止步4強。

