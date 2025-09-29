40歲105安 林智平老鬼傳說

林智平在「天王山系列賽」貢獻4安。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕40歲的樂天桃猿林智平去年才獲得東山再起獎，今年又更上一層樓，在對上中信兄弟的「天王山系列賽」貢獻4支安打，本季安打數累積105安，逼近中職史上滿40歲單季最多安紀錄，寫下「老鬼傳說」。

離林仲秋障礙 只差6安

林智平相隔9年單季百安，亦是史上第4位滿40歲單季百安的選手，另外3人是1998年林仲秋，2018年彭政閔和2022年林智平。其中，林仲秋在1998年以40歲18天達陣百安後，將安打支數累積至111安，樹立滿40歲單季最多安的障礙。

林智平去年出賽54場繳出打擊率3成31，獲頒東山再起獎，今年出賽數增至96場，打席已突破規定打席數（372打席），但他並非沒感受到年紀的影響，坦言有時想讓身體停下來，但在場上就會想辦法控制好，把守備、打擊都做得最好，其他不用想。

樂天總教練古久保健二常會親自來確認林智平的狀況，詢問腳和身體的狀況有沒有到百分之百，林智平經常都會如實向報古久保，由總教練評估是否下場，他說，只要上場就是想辦法把每一球都做到位。

林智平昨在三壘防區發生第11次失誤，守備是今年打擊豐收球季的課題。他說，守備的細節還要去注意，「我們守備教練常提醒我同樣的缺點，太過於急躁，想要馬上做下一個動作。」

