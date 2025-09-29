自由電子報
亞錦賽》台灣投手大崩盤 0：11慘敗日本

2025/09/29 05:30

台灣隊以0：11慘敗給日本隊，寫下賽史比數差距最大的冠軍戰。（棒協提供）台灣隊以0：11慘敗給日本隊，寫下賽史比數差距最大的冠軍戰。（棒協提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕2025年第31屆亞洲棒球錦標賽昨落幕，台灣隊2名旅外投手林盛恩、陳睦衡都無法壓制日本隊打線，讓台灣隊才打2局就以0：7大幅落後，即便冠軍戰沒有提前結束的規定，最終打滿9局仍以0：11慘敗給日本隊，寫下賽史比數差距最大的冠軍戰。

日本2連霸

隊史第21次奪冠

日本隊完成2連霸，隊史第21次在亞錦賽奪冠，本屆前3名日本、台灣、南韓取得明年U23世界盃參賽權。

台灣隊由旅美投手林盛恩先發，以保送開局起只面對6人次，被打4支安打失4分，旅日投手陳睦衡接手1局也有3次保送，被打3支安打失3分，2名旅外投手合計投不滿2局，日本才打完2局就以7：0遙遙領先，打完7局更以11：0達到相差10分的扣倒門檻。台灣隊在前5局每局都有攻勢，卻連續5局留下殘壘，第6局起打線全面熄火，以12上12下結束比賽。

改寫冠軍戰

比數差距最大紀錄

台灣隊自2009年起連續7屆晉級冠軍戰，含本屆有6次屈居亞軍，前次奪冠是2019年。亞錦賽過去冠軍戰最大比數差距是2005年，台灣隊打完7局只差1分就被扣倒，最終撐滿9局以2：11敗給日本，昨役雖因規定必須打完9局，仍改寫冠軍戰比數差距最大紀錄。

個人獎項部分，高育瑋入選明星三壘手，林雨力則獲選最佳防守球員。

