高雄羽球大師賽》捍衛主場 王柏崴逆轉奪冠

2025/09/29 05:30

王柏崴昨在高雄巨蛋獲地主球迷加油助威，勇奪高雄大師賽男單冠軍。 （羽球協會提供）王柏崴昨在高雄巨蛋獲地主球迷加油助威，勇奪高雄大師賽男單冠軍。 （羽球協會提供）

甜蜜復仇 擊退泰國好手

〔記者林岳甫／高雄報導〕23歲土銀好手王柏崴昨在高雄巨蛋獲地主球迷加油助威，令他頗受鼓舞，最終以12：21、21：18、21：12逆轉第1種子泰國好手提拉薩庫爾，奪高雄羽球大師賽男單冠軍，也是他生涯首次於超級賽封王，迄今賽史3屆男單冠軍皆由地主台灣選手拿下。

來自澎湖的王柏崴從小就愛上羽球，國中就勇敢到台灣追夢，高中也拿到甲組國手資格，其中2023年成為史上首位在排名賽男單封王的澎湖人。王柏崴為了提升個人實力，去年做出重大決定轉入土銀球團，卻在今年遇傷勢影響，還好他沒有因此喪志，這次在高雄大師賽封王再度證明自己。

延續連3屆 地主封王紀錄

邁入第3屆的高雄大師賽，前兩屆男單冠軍為林俊易以及李佳豪，如今王柏崴也守住主場，他表示：「拿下冠軍很開心，但更開心是我覺得自己技術、體能等方面都有進步，會繼續努力，爭取更多好成績。」

王柏崴的父母從澎湖來為愛兒加油，加上不少球迷在高雄巨蛋替地主選手助威，首局表現不佳的王柏崴，在2、3局找回應有狀態，其中決勝局多次聽到「王柏崴加油！」。王柏崴透露，「出國比賽沒人認識我，很開心這次在台灣比賽，有大家為我加油，我才有辦法在第3局撐住，拿下冠軍也沒辜負大家的期待。」

男雙方面，蘇敬恒／吳冠勳以18：21、17：21不敵日本熊谷翔／西大輝；混雙吳軒毅／楊筑云以21：16、13：21、15：21遭日本古賀輝／今井優步逆轉，雙雙收下亞軍。

