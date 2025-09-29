自由電子報
體育 即時新聞

TPVL》劉鴻敏扮key man 雲豹飛將奪首勝

2025/09/29 05:30

雲豹飛將隊長劉鴻敏以身作則，攻下全場最高30分。 （TPVL提供）雲豹飛將隊長劉鴻敏以身作則，攻下全場最高30分。 （TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL元年賽季第2戰就迎來高潮迭起的5局大戰，桃園雲豹飛將昨以25：19、25：19、21：25、31：33、15：11，擋住台北伊斯特反撲，耗費2小時37分鐘開出紅盤。

雲豹飛將以中原大學年輕好手為班底，同時找來台師大出身的前國手劉鴻敏、許美中帶領球隊，昨作客天母體育館迎來隊史首戰，擁有豐富旅外經驗的隊長劉鴻敏以身作則，重要時刻屢屢得手穩定軍心，攻下全場最高30分，快攻手14分陳政錡次之。

執行教練吳冠廷指出，前兩局團隊確實執行賽前設定，盡量封鎖對手主將高偉誠，但隨後面對伊斯特外援雷貝洛的高球沒能掌握欄網時機，「還好第5局有調整回來，把握機會拿下勝利，鴻敏關鍵的時刻有跳出來，他就是我們的『key man』。」

率領球隊拿下隊史首勝，劉鴻敏表示，團隊默契漸入佳境，「在場上可以看得出我們的溝通愈來愈好，表情是騙不了人的，我都會提醒隊友，一定要互相鼓勵。」

伊斯特反撲失利

苦吞2連敗

東道主伊斯特吞2連敗，仍無緣隊史首勝，隊長高偉誠坦言，須再努力回報球迷期待，「賽季還很長，但現在對我們來說一場勝利還是非常重要的，希望能盡快贏球。」

