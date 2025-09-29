自由電子報
體育 即時新聞

10號球世錦賽》克希臘球王 柯秉中稱霸

2025/09/29 05:30

「天王殺手」柯秉中昨在10號球世錦賽，以3：1打敗希臘世界球王卡扎基斯，繼2019年再次稱霸。（柯秉逸提供）「天王殺手」柯秉中昨在10號球世錦賽，以3：1打敗希臘世界球王卡扎基斯，繼2019年再次稱霸。（柯秉逸提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕30歲「天王殺手」柯秉中昨在越南胡志明市舉行的2025年WPA男子世界10號球錦標賽冠軍賽，以3：1打敗希臘世界球王卡扎基斯，繼2019年再次稱霸，寫下台灣撞壇新頁，並進帳7萬美元（約213萬台幣）冠軍獎金。

在5盤搶3勝的賽事，柯秉中開賽展現絕佳氣勢，一鼓作氣連下4局拿下首盤，也讓卡扎基斯只能臭臉呆坐在一旁，小柯第2盤又以4：2拿下，身為球王的卡扎基斯於第3盤以4：1扳回一城。

進入關鍵第4盤，戰局峰迴路轉，取得2：0領先的柯秉中，第3局10號球發生失誤不僅錯過聽牌，反讓卡扎基斯連追3局，不過小柯第6局把握對方失誤，接著第7局漂亮拿下，最終成功奪冠，開心跳上球檯慶祝。柯秉中坦言，「我10號球失誤很嚴重，當下覺得可能會被逆轉，畢竟對方越打越順，不過對手竟又給我機會，真的有點幸運。」

回憶起2019年首度摘下世界10號球錦標賽冠軍，柯秉中當天晚上開心到睡不著。如今，他睽違6年再度稱王，且18日才滿30歲，「這算是遲來的生日大禮，尤其近兩年沒拿到任何大賽冠軍，我覺得自己有點低潮，這次真的調整不錯，很開心能再度突破自己奪下冠軍。」

二度封王 台灣第1人

世界10號球錦標賽從2008年以來，哥哥柯秉逸於2015年成為台灣首位奪冠選手，如今柯秉中二度封王，也是台灣第1人，另外小柯和阿爾巴尼亞名將卡奇，以2冠並列賽史之最。

