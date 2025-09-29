自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣名人賽》王偉軒第3 地主最佳

2025/09/29 05:30

王偉軒以總桿285桿獲得台灣名人賽第3名，為台灣選手中最佳。（取自亞巡賽官網）王偉軒以總桿285桿獲得台灣名人賽第3名，為台灣選手中最佳。（取自亞巡賽官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽昨進行最後一輪，泰國好手瓦納史瑞昌揮出73桿，以總桿283桿奪冠，進帳20萬美元（約609萬台幣）冠軍獎金和穿上綠夾克；王偉軒以總桿285桿獲得第3名，為台灣選手中最佳。

瓦納史瑞昌在前3回合打完和同胞阿提魯並列第1，兩人領先第3名選手3桿，瓦納史瑞昌這回合抓下3鳥、吞4柏忌，繳出73桿，表現沒有特別突出，但角逐金盃的頭號勁敵阿提魯表現不理想，前9洞吞下1次雙柏忌、2柏忌，僅抓1鳥，退出爭冠行列，這回合以75桿繳卡，最後拿下並列第4名。

泰國瓦納史瑞昌

抱回冠軍

30歲的瓦納史瑞昌在2017年的泰國公開賽奪下亞巡生涯首冠，去年SJM澳門公開賽捧起第2冠，昨在台灣抱回生涯第3冠，他表示，自己這一回合開球不太理想，時而偏左時而偏右，花了不少功夫去保Par，但能拿下這一冠令他相當開心，「上次第2冠我等了7年，這一勝終於不用等這麼久。」

台灣選手王偉軒在前3輪打完暫時並列第10，和領先選手差了6桿，但他並未放棄，這輪抓下4鳥、吞1柏忌，最終以69桿繳卡，並以總桿285桿拿下第3名。他表示，這一回合雖然感覺到有點壓力，但很開心自己能控制住局面。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中