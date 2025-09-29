台灣名人賽》王偉軒第3 地主最佳

王偉軒以總桿285桿獲得台灣名人賽第3名，為台灣選手中最佳。（取自亞巡賽官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025台灣名人賽暨三商杯高爾夫邀請賽昨進行最後一輪，泰國好手瓦納史瑞昌揮出73桿，以總桿283桿奪冠，進帳20萬美元（約609萬台幣）冠軍獎金和穿上綠夾克；王偉軒以總桿285桿獲得第3名，為台灣選手中最佳。

瓦納史瑞昌在前3回合打完和同胞阿提魯並列第1，兩人領先第3名選手3桿，瓦納史瑞昌這回合抓下3鳥、吞4柏忌，繳出73桿，表現沒有特別突出，但角逐金盃的頭號勁敵阿提魯表現不理想，前9洞吞下1次雙柏忌、2柏忌，僅抓1鳥，退出爭冠行列，這回合以75桿繳卡，最後拿下並列第4名。

30歲的瓦納史瑞昌在2017年的泰國公開賽奪下亞巡生涯首冠，去年SJM澳門公開賽捧起第2冠，昨在台灣抱回生涯第3冠，他表示，自己這一回合開球不太理想，時而偏左時而偏右，花了不少功夫去保Par，但能拿下這一冠令他相當開心，「上次第2冠我等了7年，這一勝終於不用等這麼久。」

台灣選手王偉軒在前3輪打完暫時並列第10，和領先選手差了6桿，但他並未放棄，這輪抓下4鳥、吞1柏忌，最終以69桿繳卡，並以總桿285桿拿下第3名。他表示，這一回合雖然感覺到有點壓力，但很開心自己能控制住局面。

