中國信託「泳」闖日月潭 力挺國際賽事為健康加油

前總統馬英九（右4）、南投縣長許淑華（右3）、台灣人壽莊中慶總經理（左3）為泳渡日月潭鳴槍開游。（台灣人壽提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險、中國信託產物保險組隊泳渡日月潭，今年最大「嬌」點是中國信託高階女「泳」士參賽力挺，台灣人壽總經理莊中慶、吉祥物台灣阿龍以泳渡大使率隊，與2萬多名泳將成功橫渡日月潭，展現企業「泳」續行動力。

南投縣長許淑華、前總統馬英九、莊中慶昨日連袂出席「日月潭國際萬人泳渡」開幕儀式，放流總統魚苗，萬名參賽者悠游日月潭場面壯觀。許淑華特別感謝台灣人壽鼎力支持年度國際盛事，是南投的最佳夥伴。莊中慶盛讚許淑華力推永續觀光、發展綠色旅遊，為下一代留下好山好水，台灣人壽身為南投長期的永續夥伴，不僅組隊泳渡力挺國際運動賽事，投資開發的日月行館更是日月潭綠色地標，期望全世界都能看見南投之美、台灣之美。

今年「泳」士陣容包括中信金控投資長謝壯堃、策略長朱盈璇、台灣人壽法務長陳姵君、法務部長黃建鈞及保險顧問們，年齡層從26歲青世代到60歲壯世代皆有，女「泳」士人數更超越男性、泳氣十足。朱盈璇、陳姵君都是第一次泳闖日月潭，笑稱是以青春「泳」駐的堅定意志力完賽，解鎖人生成就清單，全靠Teamwork團隊合作才能完成長泳，也期望用自己「泳」不放棄的精神激勵所有女力，無論是運動或職場，女性都要勇敢突破極限。

全隊最快「泳」速是旭峰通訊處陳伯昌，以69分鐘游完全程、勇奪第一名，獲得漢來日月行館住宿券，水上、陸上兩棲遊歷日月潭美景，滿載而歸。中信產險也首次泳渡日月潭，強調不僅是有趣的人生體驗，更展現We are family向心力。

