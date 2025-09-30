自由電子報
體育 即時新聞

不只是兩戰激情 職排需要吸睛大法

2025/09/30 05:30

台灣排球人迎來職業排球TPVL元年，各隊找來前旅外球星坐鎮，期待吸引更多球迷進場支持。（TPVL提供）台灣排球人迎來職業排球TPVL元年，各隊找來前旅外球星坐鎮，期待吸引更多球迷進場支持。（TPVL提供）

記者盧養宣／專題報導

不只是兩戰激情 職排需要吸睛大法職排元年開幕戰吸引約2800人進場，上座率近8成。
（TPVL提供）

台灣排球運動迎來職業化里程碑，台灣職業排球聯盟（TPVL）元年上週六在天母體育館點燃戰火，寫下歷史新頁，只是萬事起頭難，在開幕週的激情退去後，如何持續吸引球迷進場，優化觀賽體驗，成為聯盟與各球團的考驗。

台灣職排聯盟元年喊出「即刻行動」口號，以4隊規模開打，包括台北伊斯特、桃園雲豹飛將、台中連莊及台鋼天鷹，27日聯盟首戰由伊斯特對決連莊，對不少台灣排球人而言，是多年願景終於實現的一刻。

元年 壯大排球人口

「很多人問我，成立職排聯盟哪一點最困難，其實每件事都很困難。」執行長魏雲龍坦言，能走到這一步真的很不容易，一切都要感謝各方幫助，「元年首戰具有歷史意義，不過仍有不少細節可以進步，我們希望讓球迷進來是開心、覺得有趣的，比賽本身很重要，但其他元素也會調整到位。」

創「薪」 提升球員待遇

職排首季每隊可登錄4名洋將且可同時上場，外援也未設薪資上限，盼提升賽事精彩度與刺激本土球員成長，本土選手薪資方面，每月最低薪資4萬元，上限為10萬元，但合約裡能附帶其他激勵條款。魏雲龍表示，聯盟除希望可以一季一季順利發展下去，也盼逐步提升球員待遇，「場館和球團營運成本不低，也是聯盟與隊伍會面臨的問題，現在很多企業都還在觀望，我們需要更努力。」

台北伊斯特是聯盟首戰的主場球隊，更是聯盟唯一沒有母企業的隊伍，總經理曹登雄除在訓練端與比賽交給總教練外，場外的事務幾乎親力親為一手包辦，他在首戰開打前就激動落淚，比賽結束後把所有網路上的留言全部看完，「因為沒有資源，我們就要比別人更用心，傾聽球迷的聲音。」

票房 目標場均5成

曹登雄透露，首戰進場人數約2800人，主場規劃的滿場人數則是3600人，上座率近8成，他雖衷心期待滿場那刻到來，但也務實表示，元年目標是場均進場人數能有5成，「雖然不可能賺錢，但希望提供球員一個舞台。」

