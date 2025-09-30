陳建禎8年旅日資歷 讀出TPVL野心

陳建禎（前）曾旅日多年，如今加盟台鋼天鷹成為看板球星。（台鋼天鷹提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕職排元年各隊積極網羅前國家隊、旅外好手加盟，打造各隊看板人物，其中「台灣隊長」陳建禎重磅加入台鋼天鷹，對聯盟與球團來說都具指標性意義，他生涯尾聲在職排舞台獻技，豐富旅外經驗有望成為台灣職業排球發展的寶貴養分。

返鄉效力 扛起台鋼招牌

日本V聯賽1994年創立，經歷不少次改制，2024-25賽季再度迎來變革，V1聯賽改制為SV聯賽，除對加盟球隊設立門檻，也開放外援數量，目標是在2030年躋身世界最高水準聯賽之列。

陳建禎2017年踏上旅日征途，去年再度回歸北海道VOREAS，與新生代好手張育陞並肩作戰，在旅外生涯最後一季感受SV聯賽元年強度。

陳建禎原有意在35歲退休，適逢聯盟成立，來自高雄的他決定加入南部唯一的職排隊伍台鋼天鷹，對於台灣與日本聯賽的差異，他認為，台灣選手相對年輕，經驗上還需要時間累積，「未來整體水準一定能再提升。」

比賽氛圍方面，陳建禎表示，從熱身賽就可以明顯感受職排整體在軟硬體方面有別於以往，「不僅有吉祥物、燈光秀，還有專屬啦啦隊的助陣，這在日本大部分球隊並不常見。」

