雷蒙恩換個姿勢 放眼年度MVP

TPBL新賽季10月11日開打，台新戰神昨舉行開季記者會。 （記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL台北戰神昨舉行開季記者會，上季榮膺新人王的雷蒙恩喊話要幫球隊拿下更多勝利，還要朝年度最有價值球員目標邁進。

戰神本季網羅謝銘駿（左）與魏芃禾兩名新秀。（記者吳孟儒攝）

戰神土洋整合

NBA級教練助陣

戰神上季洋將來來去去，是戰績起伏的原因之一，最終在季後賽止步首輪，今夏他們提早尋覓外援，4人都是新面孔，其中洛夫頓上季在黎巴嫩籃球聯賽繳出場均26.4分、7助攻，並橫掃多項個人獎項，盼他能解決球隊得分能量不足的問題。

請繼續往下閱讀...

教練許皓程指出，戰神在土洋戰力整合下，目前每個位置都有至少2位球員能輪替，此外，除了有經驗豐富的陳世念擔任助理教練，還網羅曾指導雷霆好手吉爾吉斯亞歷山大等多位NBA球星的技術教練瓊斯助陣，讓球員在戰術執行跟技術層面更完整。

雷蒙恩上季場均拿10.1分、4.5籃板、2.1助攻，只是他三分命中率僅27.9％，罰球投籃命中率也只有55.7％，期許成為更好球員的他在今夏也改變投籃姿勢，讓自己能更清楚地瞄準籃框，提升投籃穩定性。

戰神今年選秀會首輪挑中的19歲小將謝銘駿在投身職籃後，有感場上身體對抗強度提升不少，他也努力增重及提升上半身的厚度，而他雖原本主打雙能衛，現在也努力轉型打到控衛，對未來旅外會更有優勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法