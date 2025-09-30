自由電子報
體育 即時新聞

文姿云內建奪金軟體 全運會3連霸

2025/09/30 05:30

文姿云笑納全運會第三級金牌。（文姿云提供）文姿云笑納全運會第三級金牌。（文姿云提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕114年全國運動會空手道項目昨落幕，台北市「小清新」文姿云在女子個人對打第三級金牌戰以7：1擊敗高雄市黃昱儒，連3屆摘金。

32歲的文姿云在2014年仁川、2018年雅加達亞運締造女子55公斤級2連霸，2021年東京奧運鍍銅，並在2023年宣布從國家隊退役。

卸下國家隊戰袍，文姿云仍維持訓練和運動習慣，這次決定復出參賽，她說：「空手道還是我很喜歡的事情，國內比賽還是想參與。」她從年初開始準備，5月份通過選拔，雖然平時有運動習慣，體能仍是最大考驗，她說：「空手道和平常運動所使用的能量系統不一樣，需要時間調整。」

文姿云相當滿意自己的表現，重新站上賽場令她直呼懷念，「空手道對打的感覺已經記憶在身體裡，我也沒太多包袱，全力發揮，可能學妹們的壓力比較大。」至於未來是否還有機會在其他比賽見到她的身影，她笑說，可能要看緣份跟契機，準備比賽得全心投入。

文姿云退役後跨出舒適圈，參與節目錄影、登山、演講等，她接下實境節目《不在我的世界當勇者》主持棒，入圍今年金鐘獎實境節目主持人獎，她直呼很榮幸，這是過去選手時期沒想過的事，但能在實境節目上呈現自己真實一面並獲得肯定，相當開心。

