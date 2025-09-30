大谷、克蕭畫逗點 進入季後賽模式

2025年季後賽對戰圖

〔記者黃照敦／綜合報導〕道奇大谷翔平昨在例行賽末役敲出生涯單季新高55轟，單場3安猛打賞，率隊6：1擊敗水手，以5連勝收尾，台灣時間週三將在外卡戰迎戰紅人隊，進行三戰兩勝制的首輪季後賽，日本雙投山本由伸和大谷都準備在系列戰登板。

大谷翔平在例行賽終戰開轟，本季進帳55轟。（法新社）

道奇明首戰紅人

大聯盟例行賽昨落幕，各隊打完162場季賽，只休一天，12支晉級季後賽的球隊捉對廝殺，明天4場外卡戰，其中美聯就上演重頭戲紅襪和洋基世紀對決；道奇迎戰昨才搶到最後一張外卡的紅人，展開衛冕之路首戰。

大谷翔平昨7局上敲出該役第3安，敲出該役第3安，是支締造個人單季最多轟的陽春砲，並為克蕭勝投打進保險分，克蕭18年道奇生涯最後一場先發，以5.1局無失分、7K，摘下本季第11勝、生涯第223勝，堪稱完美句點。總教練羅伯斯特地安排老將佛里曼上投手丘換下克蕭，接受球迷的歡呼，克蕭預料會在分區系列賽先發登板。

大谷儘管以1轟之差輸給費城人史瓦伯，無緣國聯全壘打王，不過大谷連兩季50轟以上，今年102分打點、0.282打擊率、20次盜壘，攻擊表現全面。「投手大谷」也在今年復出，1勝1敗，防禦率2.87，維持二刀流的頂級成績，接下來將迎接他生涯首次季後賽登板。

羅伯斯表示，大谷已經進入季後賽模式，9月的打擊狀況絕佳，也打破了個人紀錄，沒有讓人太意外，他整季的表現都非常棒，球隊接下來還有更遠的路要走，而大谷也會安排在外卡戰中登板。

守護者美中奇蹟封王

昨例行賽最後一天賽程，守護者隊在10局下靠一發再見3分砲，戲劇性以9：8擊敗遊騎兵隊，成功衛冕美聯中區冠軍，守護者靠著8、9月拚戰，竟然一舉超越曾落後15.5場勝差的同區領先老虎軍，演出神奇大逆轉，季後賽首輪外卡戰，兩隊將短兵相接。

