自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大谷、克蕭畫逗點 進入季後賽模式

2025/09/30 05:30

2025年季後賽對戰圖2025年季後賽對戰圖

〔記者黃照敦／綜合報導〕道奇大谷翔平昨在例行賽末役敲出生涯單季新高55轟，單場3安猛打賞，率隊6：1擊敗水手，以5連勝收尾，台灣時間週三將在外卡戰迎戰紅人隊，進行三戰兩勝制的首輪季後賽，日本雙投山本由伸和大谷都準備在系列戰登板。

大谷翔平在例行賽終戰開轟，本季進帳55轟。（法新社）大谷翔平在例行賽終戰開轟，本季進帳55轟。（法新社）

道奇明首戰紅人

大聯盟例行賽昨落幕，各隊打完162場季賽，只休一天，12支晉級季後賽的球隊捉對廝殺，明天4場外卡戰，其中美聯就上演重頭戲紅襪和洋基世紀對決；道奇迎戰昨才搶到最後一張外卡的紅人，展開衛冕之路首戰。

大谷翔平昨7局上敲出該役第3安，敲出該役第3安，是支締造個人單季最多轟的陽春砲，並為克蕭勝投打進保險分，克蕭18年道奇生涯最後一場先發，以5.1局無失分、7K，摘下本季第11勝、生涯第223勝，堪稱完美句點。總教練羅伯斯特地安排老將佛里曼上投手丘換下克蕭，接受球迷的歡呼，克蕭預料會在分區系列賽先發登板。

大谷儘管以1轟之差輸給費城人史瓦伯，無緣國聯全壘打王，不過大谷連兩季50轟以上，今年102分打點、0.282打擊率、20次盜壘，攻擊表現全面。「投手大谷」也在今年復出，1勝1敗，防禦率2.87，維持二刀流的頂級成績，接下來將迎接他生涯首次季後賽登板。

羅伯斯表示，大谷已經進入季後賽模式，9月的打擊狀況絕佳，也打破了個人紀錄，沒有讓人太意外，他整季的表現都非常棒，球隊接下來還有更遠的路要走，而大谷也會安排在外卡戰中登板。

守護者美中奇蹟封王

昨例行賽最後一天賽程，守護者隊在10局下靠一發再見3分砲，戲劇性以9：8擊敗遊騎兵隊，成功衛冕美聯中區冠軍，守護者靠著8、9月拚戰，竟然一舉超越曾落後15.5場勝差的同區領先老虎軍，演出神奇大逆轉，季後賽首輪外卡戰，兩隊將短兵相接。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中