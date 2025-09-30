台鋼追猿奇兵 櫻井贏得希望

猿隊應援團長阿誠完成「最後一舞」。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕在湧進13340人的樂天桃猿主場，台鋼雄鷹昨靠奇兵櫻井周斗先發5局失2分，加上曾子祐在2局上棒打樂天王牌洋投魔神樂帶回致勝分，本季首度獲選單場MVP，助隊以7：3拿下「必勝一戰」，也讓台鋼總教練洪一中賽後表示：「當然難度還是很高，就戰到最後一天，能堅持多久就多久，盡力而為。」台鋼和樂天在年度戰績第3之爭的勝差縮小至1.5場，明、後天雙方還要交手，台鋼在例行賽最後5戰盡力扭轉戰局。

雄鷹昨派出奇兵櫻井周斗先發，率隊擊敗桃猿，仍有希望以年度第3晉級季後賽。（記者林正堃攝）

搶年度第3 勝差剩1.5場

包含昨役，台鋼本季最後6戰的前3場都要和樂天交手，也是暫居年度第4的台鋼頭號假想敵，讓這3戰形成「另類天王山系列賽」。這3戰只要輸兩場，台鋼就宣告和季後賽無緣，洪總賽前就說：「如果這場沒有贏，就差不多決定，因為我們接下來要5場全勝，樂天要5場全敗才有辦法。」結果台鋼昨派出剛拿下二軍防禦率王的櫻井先發，用93球雖送出3個保送，包括1局下就對樂天1棒陳晨威送出保送且讓對方跑回第1分，但2局下化解滿壘失分危機後，一直投到5局下才再失分，最終拿下本季第2勝。

2年級生打季後賽

最後5場定音

本季拿下13勝的樂天王牌左投魔神樂在2局下出現亂流，單局被敲3支安打失3分，包括台鋼9棒陳致嘉敲出的追平分安打，再被1棒曾子祐敲出帶2分打點的二壘安打，累計投5.2局失4分（1分責失），吞下本季第8敗。樂天在7局下一度追至3：4，但台鋼在9局上靠魔鷹帶打點二壘安打再下一城，王柏融在2出局後追加帶兩分打點的二壘安打。

昨是樂天在桃園主場的例行賽最後一戰，也是自2010年加入桃猿應援團的應援團長阿誠「最後一舞」，他最後一次搭上小飛機帶動全場10號隊友，賽後球團更特別為他進行引退儀式，感謝他超過千場比賽的賣力吶喊。

