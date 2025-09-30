自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

台鋼追猿奇兵 櫻井贏得希望

2025/09/30 05:30

猿隊應援團長阿誠完成「最後一舞」。（記者林正堃攝）猿隊應援團長阿誠完成「最後一舞」。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／桃園報導〕在湧進13340人的樂天桃猿主場，台鋼雄鷹昨靠奇兵櫻井周斗先發5局失2分，加上曾子祐在2局上棒打樂天王牌洋投魔神樂帶回致勝分，本季首度獲選單場MVP，助隊以7：3拿下「必勝一戰」，也讓台鋼總教練洪一中賽後表示：「當然難度還是很高，就戰到最後一天，能堅持多久就多久，盡力而為。」台鋼和樂天在年度戰績第3之爭的勝差縮小至1.5場，明、後天雙方還要交手，台鋼在例行賽最後5戰盡力扭轉戰局。

雄鷹昨派出奇兵櫻井周斗先發，率隊擊敗桃猿，仍有希望以年度第3晉級季後賽。（記者林正堃攝）雄鷹昨派出奇兵櫻井周斗先發，率隊擊敗桃猿，仍有希望以年度第3晉級季後賽。（記者林正堃攝）

搶年度第3 勝差剩1.5場

包含昨役，台鋼本季最後6戰的前3場都要和樂天交手，也是暫居年度第4的台鋼頭號假想敵，讓這3戰形成「另類天王山系列賽」。這3戰只要輸兩場，台鋼就宣告和季後賽無緣，洪總賽前就說：「如果這場沒有贏，就差不多決定，因為我們接下來要5場全勝，樂天要5場全敗才有辦法。」結果台鋼昨派出剛拿下二軍防禦率王的櫻井先發，用93球雖送出3個保送，包括1局下就對樂天1棒陳晨威送出保送且讓對方跑回第1分，但2局下化解滿壘失分危機後，一直投到5局下才再失分，最終拿下本季第2勝。

2年級生打季後賽

最後5場定音

本季拿下13勝的樂天王牌左投魔神樂在2局下出現亂流，單局被敲3支安打失3分，包括台鋼9棒陳致嘉敲出的追平分安打，再被1棒曾子祐敲出帶2分打點的二壘安打，累計投5.2局失4分（1分責失），吞下本季第8敗。樂天在7局下一度追至3：4，但台鋼在9局上靠魔鷹帶打點二壘安打再下一城，王柏融在2出局後追加帶兩分打點的二壘安打。

昨是樂天在桃園主場的例行賽最後一戰，也是自2010年加入桃猿應援團的應援團長阿誠「最後一舞」，他最後一次搭上小飛機帶動全場10號隊友，賽後球團更特別為他進行引退儀式，感謝他超過千場比賽的賣力吶喊。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中