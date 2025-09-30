自由電子報
張肇元拉傷 蹲百場M2遺憾

2025/09/30 05:30

〔記者倪婉君／桃園報導〕「還滿想打魔神樂的，我今年對他還沒有安打。」昨賽前台鋼雄鷹宣布主戰捕手張肇元因拉傷左腹肌下二軍，他不但在球隊例行賽剩下6場提前報銷，也無緣對上昨晚樂天先發投手魔神樂，但昨役台鋼先發捕手陳致嘉首打席就對魔神樂敲出帶打點安打，立刻替張肇元「打一支」。

好想打魔神樂 陳致嘉代勞

台鋼前天在大巨蛋雖以8：3擊敗統一獅，且擔任先發8棒捕手的張肇元還有3打數2安打演出，但他其實在6局下敲安時就拉到左側腹斜肌，下個半局就由陳世嘉接替守備，昨賽前台鋼總教練洪一中就透露，「我們肇元今年結束了」。張肇元昨仍隨隊，表示其實在守備時就感到緊繃，沒想到打擊時就拉到，他很遺憾本季累計蹲捕出賽場數98場，「本來想說蹲捕可以到100場。」

張肇元去年對魔神樂13打數安敲出6支安打，擁有對戰4成62的高打擊率，但今年7打數未敲安，也讓他賽前對於今年無法再次對戰感到很可惜，「魔神樂今年滿強的。」台鋼目前一軍剩下陳世嘉、陳致嘉兩名捕手，昨由陳致嘉先發蹲捕打9棒，他原本生涯對魔神樂僅1打數未敲安，2局上兩出局就敲安貢獻團隊第1分。

